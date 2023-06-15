Минимальную цену на сидр могут установить после десятков случаев отравления метанольным напитком

Алиса Левина © Вечерние ведомости

С таким предложением – установить минимальную розничную цену на сидр обратилась ассоциация производителей традиционного сидра, сообщают «Ведомости».«Национальная ассоциация производителей традиционного сидра, а также другие участники рынка, которые изготавливают аналогичную продукцию из натуральных ягод и фруктов, предложили установить минимальную розничную цену (МРЦ) на этот напиток», - цитирует издание письмо ассоциации Путину.По мнению представителей ассоциации, такая мера может повлиять на производителей контрафакта, которым станет невыгодно продавать опасные напитки.Напомним, ранее от метанольного сидра в России пострадали более 100 человек. Более 30 скончались. Сырье для смертельного напитка было украдено со склада МВД в Самаре.