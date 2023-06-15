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Минимальную цену на сидр могут установить после десятков случаев отравления метанольным напитком
Россия и мир
С таким предложением – установить минимальную розничную цену на сидр обратилась ассоциация производителей традиционного сидра, сообщают «Ведомости».
«Национальная ассоциация производителей традиционного сидра, а также другие участники рынка, которые изготавливают аналогичную продукцию из натуральных ягод и фруктов, предложили установить минимальную розничную цену (МРЦ) на этот напиток», - цитирует издание письмо ассоциации Путину.
По мнению представителей ассоциации, такая мера может повлиять на производителей контрафакта, которым станет невыгодно продавать опасные напитки.
Напомним, ранее от метанольного сидра в России пострадали более 100 человек. Более 30 скончались. Сырье для смертельного напитка было украдено со склада МВД в Самаре.
«Национальная ассоциация производителей традиционного сидра, а также другие участники рынка, которые изготавливают аналогичную продукцию из натуральных ягод и фруктов, предложили установить минимальную розничную цену (МРЦ) на этот напиток», - цитирует издание письмо ассоциации Путину.
По мнению представителей ассоциации, такая мера может повлиять на производителей контрафакта, которым станет невыгодно продавать опасные напитки.
Напомним, ранее от метанольного сидра в России пострадали более 100 человек. Более 30 скончались. Сырье для смертельного напитка было украдено со склада МВД в Самаре.
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