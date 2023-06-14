В Госдуму внесут законопроект о переходе на летнее время в день летнего солнцестояния

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил о том, что в среду в Госдуму будет внесен законопроект о переходе на летнее время. Напомним, ранее перевод часов на час туда-сюда отменили при президенте Медведеве (2008-2012 годы).Российское правительство, по данным РИА Новости, идею возвращения перевода часов туда-сюда на час не поддерживает.Кроме того, сообщается, что Матвеев не указал, как будет переходить сам переход. Также неизвестно, посчитана ли экономическая целесообразность.