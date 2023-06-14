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В Госдуму внесут законопроект о переходе на летнее время в день летнего солнцестояния
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил о том, что в среду в Госдуму будет внесен законопроект о переходе на летнее время. Напомним, ранее перевод часов на час туда-сюда отменили при президенте Медведеве (2008-2012 годы).
Российское правительство, по данным РИА Новости, идею возвращения перевода часов туда-сюда на час не поддерживает.
Кроме того, сообщается, что Матвеев не указал, как будет переходить сам переход. Также неизвестно, посчитана ли экономическая целесообразность.
Российское правительство, по данным РИА Новости, идею возвращения перевода часов туда-сюда на час не поддерживает.
Кроме того, сообщается, что Матвеев не указал, как будет переходить сам переход. Также неизвестно, посчитана ли экономическая целесообразность.
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