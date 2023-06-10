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В Братске возбудили дело после отравления шаурмой более 35 человек
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Братске возбудили уголовное дело по факту обращения более 35 человек за медицинской помощью, у которых ухудшилось самочувствие после употребления шаурмы из кафе «Шаурму хочу». Об этом сообщает СУ СКР по Иркутской области.
По данным следователей, они покупали шаурму 13 и 14 июня.
Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Специалисты уже взяли пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Также были изъяты гриль-печи, документация персонала кафе. Все работники направлены на бактериологическое исследование.
Напомним, что в Екатеринбурге 32 человека заразились сальмонеллезом после употребления роллов из пункта службы доставки роллов «Ёбидоёби» на улице Щербакова.
По данным следователей, они покупали шаурму 13 и 14 июня.
«На данный момент с диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 11 человек, в числе которых 5 несовершеннолетних детей»,
– говорится в сообщении.
– говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Специалисты уже взяли пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники. Также были изъяты гриль-печи, документация персонала кафе. Все работники направлены на бактериологическое исследование.
Напомним, что в Екатеринбурге 32 человека заразились сальмонеллезом после употребления роллов из пункта службы доставки роллов «Ёбидоёби» на улице Щербакова.
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