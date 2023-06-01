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В Воронеже после падения беспилотника на жилой дом введут режим ЧС
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Александра Гусева
В Воронеже после падения беспилотника на жилой дом по улице Белинского введут режим ЧС районного масштаба.
Об этом заявил губернатор Гусев.
«Поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба: он позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству», — сообщил глава региона.
По его словам, расселение высотки не потребуется.
«По информации ТСЖ, там проживают до 90 человек. Сейчас проводится опись повреждённого имущества. Работы по восстановлению начнутся в ближайшие часы», — написал Гусев. У частного дома повреждена кровля.
Ранее в СК РФ возбудили уголовное дело о теракте.
Об этом заявил губернатор Гусев.
«Поручил мэрии Воронежа ввести режим ЧС районного масштаба: он позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству», — сообщил глава региона.
По его словам, расселение высотки не потребуется.
«По информации ТСЖ, там проживают до 90 человек. Сейчас проводится опись повреждённого имущества. Работы по восстановлению начнутся в ближайшие часы», — написал Гусев. У частного дома повреждена кровля.
Ранее в СК РФ возбудили уголовное дело о теракте.
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