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СК возбудил уголовное дело о теракте после попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
СК возбудил уголовное дело о теракте после попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже.
«В результате столкновения БПЛА с жилым дом, расположенным по улице Белинского, были повреждены конструктивные элементы здания, а также кровля близлежащего частного домовладения, ранения получили не менее трех гражданских лиц. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», — заявили в СК РФ.
В ведомстве заявили, что беспилотник был снабжен взрывным устройством.
Власти региона ранее сообщили, что ранения получили три человека.
«В результате столкновения БПЛА с жилым дом, расположенным по улице Белинского, были повреждены конструктивные элементы здания, а также кровля близлежащего частного домовладения, ранения получили не менее трех гражданских лиц. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», — заявили в СК РФ.
В ведомстве заявили, что беспилотник был снабжен взрывным устройством.
Власти региона ранее сообщили, что ранения получили три человека.
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