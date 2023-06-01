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Губернатор заявил, что в результате падения БПЛА в Воронеже троих человек посекло осколками
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Гусев заявил, что в результате падения БПЛА в Воронеже троих человек «посекло осколками стекла».
«Трое человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались», — заявил Гусев.
По словам Гусева, жильцам дома окажут «бытовую помощь». «Дал первые поручения по бытовой помощи жителям дома, в который попал БПЛА. Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента. На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы. Собираю у себя совещание по разбору инцидента», — написал он в телеграм-канале.
Ранее в СМИ сообщили, что повреждения получили несколько квартир.
Беспилотник упал на жилой дом в Воронеже на улице Белинского в Центральном районе города. Рядом расположено областное правительство и госуниверситет.
«Трое человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались», — заявил Гусев.
По словам Гусева, жильцам дома окажут «бытовую помощь». «Дал первые поручения по бытовой помощи жителям дома, в который попал БПЛА. Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента. На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы. Собираю у себя совещание по разбору инцидента», — написал он в телеграм-канале.
Ранее в СМИ сообщили, что повреждения получили несколько квартир.
Беспилотник упал на жилой дом в Воронеже на улице Белинского в Центральном районе города. Рядом расположено областное правительство и госуниверситет.
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