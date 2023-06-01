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Губернатор Гусев: на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА, ранены двое

12.41 Пятница, 9 июня 2023
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Губернатор Воронежской области Гусев подтвердил информацию о взрыве в городе.

«По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. Подробности позднее. Ситуацию держу на личном контроле», — написал Гусев в телеграм-канале.

Позже он добавил, что, по предварительным данным, ранены двое, им оказывается вся необходимая помощь.

Гусев прибыл на место ЧП. По его словам, «ситуация под контролем спецслужб». «Прибыл на место. Ситуация под контролем спецслужб. Выясняю детали», — добавил губернатор.

По сообщениям местных СМИ, в жилом доме в результате падения беспилотника повреждены несколько квартир. У пострадавших, как утверждается, «легкие порезы».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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