Эксперты назвали самые популярные среди жителей России сервисы экосистем

Аля Трынова © Вечерние ведомости

По итогам прошлого года рынок экосистемных подписок в РФ вырос на 24% (в сравнении с 2021 годом) и составил 58,1 миллиарда рублей. Такие данные приводит исследовательская компания J’son & Partners Consulting.К 2027 году, по прогнозам аналитиков, рынок экосистемных подписок почти удвоится и составит 101,5 миллиарда рублей.В 2022 году крупнейшей экосистемой, по данным исследователей рынка, стал «Яндекс» (с долей рынка 38%), на втором месте — МТС (21%), на третьем — «Сбер» (18%).Чаще всего, по данным опроса J’son & Partners Consulting, подписчики пользуются музыкальными сервисами (46,8%) и онлайн-кинотеатрами (46,3%). У категорий онлайн-покупки и кэшбек за пользование услугами — по 38%. Чуть больше трети опрошенных (34,8%) отметили, что их привлекают скидки в магазинах сервиса, 31,6% — бесплатное обслуживание банковских карт.Среднее количество экосистемных подписок на пользователя в России составляет 1,5 в этому году (в 2021 году — 1,1). Хотя бы одну такую подписку (по состоянию на март) имеют 53,5% жителей мегаполисов в возрасте 18-55 лет, подсчитали аналитики.Добавим, что общее количество экосистемных подписчиков за 2022 год в России выросло на 36% (до 42,45 миллиона россиян).Эксперты подчеркивают, что число игроков в этой сфере растет с каждым годом. В 2018 году рынок был представлен одним «Яндексом», к 2021 году появились уже десять игроков. Помимо «Яндекса», МТС и «Сбера», экосистемные подписки пользователям сейчас предлагают VK, «Тинькофф», «Tele2», «Мегафон», «Газпромбанк», Ozon и X5.