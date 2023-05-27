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В Японии из-за тайфуна «Мавар» эвакуируют десятки тысяч человек
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В пятницу тайфун «Мавар» обрушился на Японию, сильный дождь накрыл несколько районов, в том числе Кюсю, Кансай и Канто.
По информации японских СМИ, с начала суток объявлена эвакуация более 130 тысяч жителей.
Самый высокий уровень угрозы ввели в префектуре Вакаяма, расположенной на острове Хонсю (население — около миллиона человек). Четвёртый из пяти возможных уровней опасности ввели ещё в 13 префектурах. Власти призвали местных жителей быть начеку в связи с угрозой наводнений и оползней, пишет Japan Times.
По всей стране отменено 260 авиарейсов, остановлено движение скоростных поездов между столицей Японии Токио и городом Нагоя (четвёртый по количеству населения город в Японии).
Чтобы предотвратить наводнения, с полудня пятницы начали сброс воды из полусотни плотин, расположенных в 16 префектурах.
Согласно прогнозам синоптиков, в разных районах страны к утру ожидается выпадение от 250 до 350 мм осадков.
Сильные осадки выпали с началом сезона дождей на большей части западной и центральной Японии.
По информации японских СМИ, с начала суток объявлена эвакуация более 130 тысяч жителей.
Самый высокий уровень угрозы ввели в префектуре Вакаяма, расположенной на острове Хонсю (население — около миллиона человек). Четвёртый из пяти возможных уровней опасности ввели ещё в 13 префектурах. Власти призвали местных жителей быть начеку в связи с угрозой наводнений и оползней, пишет Japan Times.
По всей стране отменено 260 авиарейсов, остановлено движение скоростных поездов между столицей Японии Токио и городом Нагоя (четвёртый по количеству населения город в Японии).
Чтобы предотвратить наводнения, с полудня пятницы начали сброс воды из полусотни плотин, расположенных в 16 префектурах.
Согласно прогнозам синоптиков, в разных районах страны к утру ожидается выпадение от 250 до 350 мм осадков.
Сильные осадки выпали с началом сезона дождей на большей части западной и центральной Японии.
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