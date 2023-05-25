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Экс-глава Росимущества Московской области получил четыре года строгого режима за коррупцию
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Бывший руководитель территориального управления Росимущества в Московской области Николай Пешков получил срок по делу о крупной взятке.
Об этом сообщает региональная прокуратура. Суд установил, что два года назад глава управления через посредников получил взятку от коммерсанта «в виде оплаченных авиабилетов на свое имя и имя супруги, трансфера от аэропорта до отеля, а также номера в отеле в г. Сочи в Краснодарском крае» (около 300 тысяч рублей). Взамен чиновник отказался обжаловать в апелляции судебные акты, которые ранее были вынесены по искам коммерческой организации к управлению Росимущества.
Еще один эпизод связан с земельным участком. «Пешков в отсутствие необходимых оснований и поручения Росимущества организовал подготовку необходимых документов для заключения договора купли-продажи земельного участка общей площадью 260 тыс. кв. м. между территориальным управлением Росимущества в Московской области и коммерческой организацией с его последующей регистрацией», — сообщили в прокуратуре. Ущерб оценивается в 1,3 млрд рублей.
Суд приговорил Пешкова к 4 годам и 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, накануне в Красноярском крае бывший руководитель межрегионального управления Росприроднадзора получил восемь лет колонии строгого режима, его также признали виновным в получении взятки.
Об этом сообщает региональная прокуратура. Суд установил, что два года назад глава управления через посредников получил взятку от коммерсанта «в виде оплаченных авиабилетов на свое имя и имя супруги, трансфера от аэропорта до отеля, а также номера в отеле в г. Сочи в Краснодарском крае» (около 300 тысяч рублей). Взамен чиновник отказался обжаловать в апелляции судебные акты, которые ранее были вынесены по искам коммерческой организации к управлению Росимущества.
Еще один эпизод связан с земельным участком. «Пешков в отсутствие необходимых оснований и поручения Росимущества организовал подготовку необходимых документов для заключения договора купли-продажи земельного участка общей площадью 260 тыс. кв. м. между территориальным управлением Росимущества в Московской области и коммерческой организацией с его последующей регистрацией», — сообщили в прокуратуре. Ущерб оценивается в 1,3 млрд рублей.
Суд приговорил Пешкова к 4 годам и 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, накануне в Красноярском крае бывший руководитель межрегионального управления Росприроднадзора получил восемь лет колонии строгого режима, его также признали виновным в получении взятки.
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