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Экс-глава красноярского Росприроднадзора получил восемь лет строгого режима по делу о взятках
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Красноярском крае бывший руководитель межрегионального управления Росприроднадзора Андрей Калинин получил восемь лет колонии строгого режима, его признали виновным в получении взятки.
По версии СК, чиновник получал деньги от предпринимателей за выдачу разрешительной документации «в сжатые сроки». Разрешения касались выброса вредных веществ в атмосферный воздух. Также предприниматели «оперативно» получали положительные заключения государственной экологической экспертизы.
В роли посредника при передаче взяток выступил заместитель главы управления. За декабрь 2018 года от разных предпринимателей чиновник получил 800 тысяч рублей, уточнили в региональной прокуратуре. Свою вину экс-глава ведомства не признал.
Прокурор просил суд назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. Центральный районный суд Красноярска назначил обвиняемому восемь лет в колонии строгого режима со штрафом 1,5 миллиона рублей.
«Взяткодатели, а также посредник освобождены от уголовной ответственности в связи с активным способствованием в раскрытии преступлений», — добавили в прокуратуре.
По версии СК, чиновник получал деньги от предпринимателей за выдачу разрешительной документации «в сжатые сроки». Разрешения касались выброса вредных веществ в атмосферный воздух. Также предприниматели «оперативно» получали положительные заключения государственной экологической экспертизы.
В роли посредника при передаче взяток выступил заместитель главы управления. За декабрь 2018 года от разных предпринимателей чиновник получил 800 тысяч рублей, уточнили в региональной прокуратуре. Свою вину экс-глава ведомства не признал.
Прокурор просил суд назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. Центральный районный суд Красноярска назначил обвиняемому восемь лет в колонии строгого режима со штрафом 1,5 миллиона рублей.
«Взяткодатели, а также посредник освобождены от уголовной ответственности в связи с активным способствованием в раскрытии преступлений», — добавили в прокуратуре.
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