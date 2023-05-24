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Госуслуги возобновили прием заявлений на загранпаспорта с электронным носителем информации
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Госуслуги возобновили прием заявлений на загранпаспорта с электронным носителем информации (сроком службы до 10 лет).
Об этом пишет ТАСС. Напомним, прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации был временно приостановлен 2 февраля. Об этом предупреждали пользователей на портале Госуслуг.
Прием заявлений был приостановлен «в связи с высоким спросом на микросхемы».
Об этом пишет ТАСС. Напомним, прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации был временно приостановлен 2 февраля. Об этом предупреждали пользователей на портале Госуслуг.
Прием заявлений был приостановлен «в связи с высоким спросом на микросхемы».
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