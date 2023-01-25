Госуслуги: прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца приостановлен

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации со 2 февраля временно приостановлен.Об этом сообщается на портале Госуслуг.В личном кабинете при попытке оформить услугу на выдачу загранпаспорта появляется сообщение: «Загранпаспорт нового образца временно не оформляется. Подача заявлений на выдачу биометрических заграничных паспортов нового образца временно приостановлена».Сообщается, что приём заявлений приостановлен со 2 февраля. «Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через Госуслуги, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе. Если вы подали заявление на загранпаспорт нового образца не через Госуслуги (например, через МФЦ), вам следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления», — говорится в сообщении на портале.О причине приостановки не сообщается. Также не указаны сроки, когда прием заявлений будет возобновлен.