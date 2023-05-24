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Гладков: из приграничных районов в Белгородской области начинают вывозить детей
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области утром 31 мая заявил, что из приграничных районов начинают вывозить детей.
«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж», — написал Гладков.
По его словам, «ситуация в Шебекино ухудшается», в ночь на 31 мая по городу был нанесён массированный удар. Пострадали четыре человека.
Губернатор утверждает, что снарядами «Града» были выбиты окна в жилых домах, повреждения получили школа и два административных здания. Один магазин полностью сгорел.
«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж», — написал Гладков.
По его словам, «ситуация в Шебекино ухудшается», в ночь на 31 мая по городу был нанесён массированный удар. Пострадали четыре человека.
Губернатор утверждает, что снарядами «Града» были выбиты окна в жилых домах, повреждения получили школа и два административных здания. Один магазин полностью сгорел.
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