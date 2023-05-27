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В «Джонсон & Джонсон» заявили, что продолжают обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В компании «Джонсон & Джонсон» прокомментировали информацию о прекращении поставок контактных линз в РФ.
В ответ на запрос редакции в компании ответили, что «Джонсон & Джонсон» продолжает обеспечивать российских потребителей линзами.
«Сообщаем Вам, что компания «Джонсон & Джонсон» продолжает обеспечивать российских потребителей линзами ACUVUE. Мы являемся глобальной компанией в сфере здравоохранения и считаем, что доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение. Нашим основным приоритетом по всему миру является обеспечение продукцией наших пациентов и клиентов, которые рассчитывают на нас», — сообщила «Вечерним ведомостям» Елена Павлова, директор по маркетингу, Россия и СНГ Johnson & Johnson Vision
На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что крупнейший производитель линз «Джонсон & Джонсон якобы прекращает поставки в РФ. После Минпромторг заявил, что в течение двух недель внесет контактные линзы в перечень параллельного импорта.
В ответ на запрос редакции в компании ответили, что «Джонсон & Джонсон» продолжает обеспечивать российских потребителей линзами.
«Сообщаем Вам, что компания «Джонсон & Джонсон» продолжает обеспечивать российских потребителей линзами ACUVUE. Мы являемся глобальной компанией в сфере здравоохранения и считаем, что доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение. Нашим основным приоритетом по всему миру является обеспечение продукцией наших пациентов и клиентов, которые рассчитывают на нас», — сообщила «Вечерним ведомостям» Елена Павлова, директор по маркетингу, Россия и СНГ Johnson & Johnson Vision
На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что крупнейший производитель линз «Джонсон & Джонсон якобы прекращает поставки в РФ. После Минпромторг заявил, что в течение двух недель внесет контактные линзы в перечень параллельного импорта.
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