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Минпромторг: контактные линзы внесут в перечень параллельного импорта в течение двух недель
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Минпромторг в течение двух недель внесет контактные линзы в перечень параллельного импорта.
Речь о таких производителях, как Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb, Johnson & Johnson, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«С учетом того, что в условиях новых санкций практика выдачи экспортных лицензий на эти товары еще не сформировалась, эта мера будет превентивной, направленной на безусловное обеспечение этой продукцией российского рынка», — заявили в министерстве. При этом в ведомстве уточнили, что линзы могут исключить из перечня «при сохранении официальных поставок».
На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что крупнейший производитель линз Johnson & Johnson прекращает поставки в РФ, подробнее о ситуации можно прочитать тут. На запрос редакции в компании пока не ответили.
Между тем, Росздравнадзор в четверг заявил, что еще прошлой осенью Johnson & Johnson уведомила чиновников о выводе из ассортимента одного вида линз (однодневных).
«27 октября 2022 года компания ООО "Джонсон & Джонсон", являющаяся на территории Российской Федерации уполномоченным представителем компании "Джонсон & Джонсон Вижн Кэер, Инк.", уведомила Росздравнадзор о запланированном выводе из ассортимента медицинского изделия "Линзы контактные 1-DAY ACUVUE ТruЕуе with HYDRACLEAR 1" (регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03724 от 27.09.2017). При этом поставки данного медицинского изделия продолжались до конца первого квартала 2023 года», — заявили в Росздравнадзоре.
В ведомстве добавили, что уход с российского рынка именно этих контактных линз «никак не отразится на удовлетворении спроса пациентов, нуждающихся в линзах для глаз». «В настоящее время в Государственном реестре медицинских изделий содержатся сведения о 134 наименованиях контактных линз, 13 из которых производятся, в том числе и компанией «Джонсон & Джонсон Вижн Кэер, Инк.», — сообщили в Росздравнадзоре. Чиновники говорят, что «признака дефицита» контактных линз в РФ не зафиксировано.
Добавим, что на сайте Acuvue сообщается, что линзы «1-day ACUVUE ТruЕуе» снимаются с производства, клиентам предлагают приобрести другие однодневные линзы компании.
Речь о таких производителях, как Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb, Johnson & Johnson, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«С учетом того, что в условиях новых санкций практика выдачи экспортных лицензий на эти товары еще не сформировалась, эта мера будет превентивной, направленной на безусловное обеспечение этой продукцией российского рынка», — заявили в министерстве. При этом в ведомстве уточнили, что линзы могут исключить из перечня «при сохранении официальных поставок».
На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что крупнейший производитель линз Johnson & Johnson прекращает поставки в РФ, подробнее о ситуации можно прочитать тут. На запрос редакции в компании пока не ответили.
Между тем, Росздравнадзор в четверг заявил, что еще прошлой осенью Johnson & Johnson уведомила чиновников о выводе из ассортимента одного вида линз (однодневных).
«27 октября 2022 года компания ООО "Джонсон & Джонсон", являющаяся на территории Российской Федерации уполномоченным представителем компании "Джонсон & Джонсон Вижн Кэер, Инк.", уведомила Росздравнадзор о запланированном выводе из ассортимента медицинского изделия "Линзы контактные 1-DAY ACUVUE ТruЕуе with HYDRACLEAR 1" (регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03724 от 27.09.2017). При этом поставки данного медицинского изделия продолжались до конца первого квартала 2023 года», — заявили в Росздравнадзоре.
В ведомстве добавили, что уход с российского рынка именно этих контактных линз «никак не отразится на удовлетворении спроса пациентов, нуждающихся в линзах для глаз». «В настоящее время в Государственном реестре медицинских изделий содержатся сведения о 134 наименованиях контактных линз, 13 из которых производятся, в том числе и компанией «Джонсон & Джонсон Вижн Кэер, Инк.», — сообщили в Росздравнадзоре. Чиновники говорят, что «признака дефицита» контактных линз в РФ не зафиксировано.
Добавим, что на сайте Acuvue сообщается, что линзы «1-day ACUVUE ТruЕуе» снимаются с производства, клиентам предлагают приобрести другие однодневные линзы компании.
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