В России может возникнуть дефицит контактных линз, в том числе для астигматизма

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Читатели «Вечерних Ведомостей» пожаловались на проблемы с покупкой и заказом контактных линз американской компании Johnson & Johnson. Информация о том, что крупнейший производитель линз прекращает поставки в РФ, появилась накануне в СМИ. При этом официальных комментариев в компании пока не дают. Зато их дают в Минпромторге РФ.Разбираемся в ситуации.По словам наших подписчиков, трудности с покупкой и заказом линз наблюдаются в крупных городах, в частности в Екатеринбурге и в Уфе. В одном из магазинов оптики журналисту издания заявили, что проблем с наличием линз этого производителя пока нет, «однако сегодня наблюдается ажиотажный спрос на их покупку и бронирование онлайн». Сотрудники другого магазина заявили, что Johnson & Johnson якобы уже «прекратили выгрузку из-за санкций».На Ozon спрос на покупку контактных линз вырос с 24 мая в 2,5 раза по отношению к среднемесячному показателю за май, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса. При этом «резкого всплеска» цен пока не наблюдается, заявили представители Ozon.Ранее информация о прекращении поставок появилась в СМИ. РИА Новости со ссылкой на официального дистрибьютора, фармкомпанию «Протек», сообщили, что Johnson & Johnson якобы уже предупредила партнеров в России о приостановке импорта контактных линз в страну. По данным СМИ, дефицит контактных линз может возникнуть после введения США ограничений на ввоз данной продукции в Россию.Однако официальных заявлений на эту тему на сайте компании пока нет — как в российском представительстве, так и в зарубежном. На вопрос журналиста «Вечерних Ведомостей» представители компании в РФ сказали, что «информация о какой-либо рассылке по оптикам к ним не поступала» и попросили отправить официальный запрос (ответ на него пообещали направить в течение пяти дней). На «горячей линии» для клиентов нам также сказали, что какой-либо официальной информации о прекращении поставок у них на данный момент нет.Зато информацию о прекращении поставок уже комментируют в Минпромторге РФ. Там заявили, что могут «оперативно» включить контактные линзы в перечень параллельного импорта, если зарубежные бренды прекратят поставки.«По оперативной информации, ряд других стран (помимо США — прим ред.) не планирует прекращение поставок», — говорится в сообщении ведомства. В министерстве утверждают, что на российских предприятиях необходимые мощности для производства линз якобы имеются. «На российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз (ИОЛ, "искусственный хрусталик" — именно их преимущественно закупают государственные медицинские организации), которые позволят полностью закрыть потребность РФ», — заявили в министерстве (цитата по РИА Новости).Между тем, люди, которые пользуются специальными линзами для астигматизма (а таких очень много), бьют тревогу, так как опасаются, что российские аналоги не смогут обеспечить нужное качество и необходимую коррекцию. «Астигматические линзы под заказ делает практически только Джонсон и Джонсон. По крайней мере, в сетевых оптиках типа Линзмастер и Очкарик других линз не предлагают вообще. А обычные линзы астигматикам нельзя, они не подходят и в автоматах на вокзалах не продаются. Либо носить очки либо идти на коррекцию», — пишет один из подписчиков телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти».По информации из открытых источников, линзы для астигматизма под заказ делают несколько отечественных компаний. По отзывам клиентов, такие линзы пока отстают по качеству, так как появились на рынке не так давно (как и в целом контактные линзы отечественного производства). В магазинах такие модели пока представлены нешироко и по запросам клиентов уступают импортным брендам, говорят в оптиках Екатеринбурга.Мы отправили официальный запрос в компанию Johnson & Johnson с просьбой прокомментировать ситуацию.