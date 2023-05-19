Возрастное ограничение 18+

В России может возникнуть дефицит контактных линз, в том числе для астигматизма

16.58 Четверг, 25 мая 2023
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Читатели «Вечерних Ведомостей» пожаловались на проблемы с покупкой и заказом контактных линз американской компании Johnson & Johnson. Информация о том, что крупнейший производитель линз прекращает поставки в РФ, появилась накануне в СМИ. При этом официальных комментариев в компании пока не дают. Зато их дают в Минпромторге РФ.

Разбираемся в ситуации.

Ажиотажный спрос

По словам наших подписчиков, трудности с покупкой и заказом линз наблюдаются в крупных городах, в частности в Екатеринбурге и в Уфе. В одном из магазинов оптики журналисту издания заявили, что проблем с наличием линз этого производителя пока нет, «однако сегодня наблюдается ажиотажный спрос на их покупку и бронирование онлайн». Сотрудники другого магазина заявили, что Johnson & Johnson якобы уже «прекратили выгрузку из-за санкций».

На Ozon спрос на покупку контактных линз вырос с 24 мая в 2,5 раза по отношению к среднемесячному показателю за май, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса. При этом «резкого всплеска» цен пока не наблюдается, заявили представители Ozon.

Ранее информация о прекращении поставок появилась в СМИ. РИА Новости со ссылкой на официального дистрибьютора, фармкомпанию «Протек», сообщили, что Johnson & Johnson якобы уже предупредила партнеров в России о приостановке импорта контактных линз в страну. По данным СМИ, дефицит контактных линз может возникнуть после введения США ограничений на ввоз данной продукции в Россию.

В компании не комментируют

Однако официальных заявлений на эту тему на сайте компании пока нет — как в российском представительстве, так и в зарубежном. На вопрос журналиста «Вечерних Ведомостей» представители компании в РФ сказали, что «информация о какой-либо рассылке по оптикам к ним не поступала» и попросили отправить официальный запрос (ответ на него пообещали направить в течение пяти дней). На «горячей линии» для клиентов нам также сказали, что какой-либо официальной информации о прекращении поставок у них на данный момент нет.

Минпромторг «успокаивает»

Зато информацию о прекращении поставок уже комментируют в Минпромторге РФ. Там заявили, что могут «оперативно» включить контактные линзы в перечень параллельного импорта, если зарубежные бренды прекратят поставки.

«По оперативной информации, ряд других стран (помимо США — прим ред.) не планирует прекращение поставок», — говорится в сообщении ведомства. В министерстве утверждают, что на российских предприятиях необходимые мощности для производства линз якобы имеются. «На российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз (ИОЛ, "искусственный хрусталик" — именно их преимущественно закупают государственные медицинские организации), которые позволят полностью закрыть потребность РФ», — заявили в министерстве (цитата по РИА Новости).

Линзы для астигматизма

Между тем, люди, которые пользуются специальными линзами для астигматизма (а таких очень много), бьют тревогу, так как опасаются, что российские аналоги не смогут обеспечить нужное качество и необходимую коррекцию. «Астигматические линзы под заказ делает практически только Джонсон и Джонсон. По крайней мере, в сетевых оптиках типа Линзмастер и Очкарик других линз не предлагают вообще. А обычные линзы астигматикам нельзя, они не подходят и в автоматах на вокзалах не продаются. Либо носить очки либо идти на коррекцию», — пишет один из подписчиков телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти».

По информации из открытых источников, линзы для астигматизма под заказ делают несколько отечественных компаний. По отзывам клиентов, такие линзы пока отстают по качеству, так как появились на рынке не так давно (как и в целом контактные линзы отечественного производства). В магазинах такие модели пока представлены нешироко и по запросам клиентов уступают импортным брендам, говорят в оптиках Екатеринбурга.

Мы отправили официальный запрос в компанию Johnson & Johnson с просьбой прокомментировать ситуацию.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Для погорельцев из Карпинска пообещали выделить почти 19 миллионов на покупку жилья
19 мая 2023
В Екатеринбурге из-за пожара в квартире на Репина эвакуировалось 40 человек
18 мая 2023
В Екатеринбурге на карнизе окна последнего этажа шестнадцатиэтажного дома заметили человека
24 мая 2023
На выходных в Свердловской области обещают потепление до 27°C
19 мая 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Горим. Как под Екатеринбургом тушат торфяники, которые несут опасный дым, гарь и смог с древних болот

Репортаж с места, где добровольцы и лучшие лесные пожарные укрощают стихию
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
19:33 Автор «Петровых в гриппе» встретится с читателями в «Пространстве Заря»
18:59 В жутком ДТП под Верхней Пышмой серьёзно пострадала спорстменка
18:33 Уничтожен памятник участникам ВОВ на Зай Горе в Нижнем Тагиле
17:56 Начальника управления ЖКХ Первоуральска оштрафовали за долгое рассмотрение обращения местной жительницы
17:28 Высокий уровень загрязненности почвы выявили при лабораторных испытаниях в Свердловской области
17:25 Летом в Екатеринбурге планируют отремонтировать 176 детских садов
16:54 Превышение концентрации вредных веществ в воздухе выявили в Реже и Алапаевске
16:45 Дворец молодёжи в Перми не готов к итоговой проверке и получению ЗОС
16:22 Водитель иномарки, врезавшийся в остановку в Первоуральске, был в наркотическом опьянении
16:00 «Библионочь» пройдет в Свердловской области 27 мая
15:28 В Верхней Салде ювелир похищал у клиентов украшения из драгоценных металлов и камней
15:01 Бывший и нынешний главы Екатеринбурга торжественно погасили почтовую марку к 300-летнему юбилею города
14:52 На Уралмаше в Екатеринбурге уничтожили липовую аллею
14:23 Начался суд над свердловчанином, который убил своего отца-инвалида
13:57 Сотрудников компаний-лесопользователей обяжут защищать леса в Свердловской области
13:43 Проведя эксперимент на крысах, ученые Пермского Политеха доказали эффективность нового антибиотика
13:38 Выписка из похозяйственной книги – документ-основание для регистрации права на землю
13:26 В Серове рабочий получит два миллиона рублей за травмы на производстве
12:54 Еще на двух участках в Екатеринбурге запретят парковку
12:23 В Сосьве на месте строительства многоквартирного дома обнаружили минометную мину
11:59 Пьяный водитель иномарки врезался в остановку в Первоуральске
11:25 «Уралэлектромедь» выполнила модернизацию питающей подстанции в химико-металлургическом цехе
10:57 Toyota Camry залетела под КамАЗ на ЕКАД
10:20 В Свердловской области горит 6 258 гектаров леса
09:51 Жара до +32°С ожидается в Свердловской области
Все новости
17:40 В Татарстане мать, сломавшая бедро и предплечья шестимесячному сыну, получила условный срок
16:58 В России может возникнуть дефицит контактных линз, в том числе для астигматизма
12:37 В Казани мужчина через форточку залез в поликлинику и несколько раз выстрелил в сотрудницу охраны
11:47 В Госдуму внесли проект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде
10:19 Минпромторг может «оперативно» включить контактные линзы в перечень параллельного импорта
18:19 В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об истязании детей в коррекционной школе
17:31 В Иркутской области у школы сорвало часть крыши
16:31 Путин присвоил рок-музыканту Валерию Кипелову звание «Заслуженный артист России»
16:07 В США водитель грузовика, протаранивший ворота у Белого дома, заявил о намерении «убить президента»
14:36 В Удмуртии на территории школы рухнула беседка, пострадали дети
14:13 Власти Москвы заявили, что столичные школы намерены развивать африканские языки
13:44 В Ингушетии проходят обыски по делу о хищении двух миллиардов рублей из ПФР
12:59 В Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене задержан конструктор предприятия ОПК
12:07 Третьяковка отказалась передать РПЦ икону Рублева на праздник Троицы
11:18 В Хабаровске на улице Гайдара внедорожник провалился под землю
10:51 Суд изъял у магаданского полицейского, обвиняемого во взятках, квартиру за 7,7 миллионов рублей
09:47 Молодежное сообщество ВЫЗОВ презентовано в Новосибирске
16:32 В ГД приняли поправки, устанавливающие штрафы до 200 тысяч рублей за «покусы» животных
16:09 В Новосибирске подозреваемый в сексуальном насилии над школьницами арестован на два месяца
15:00 В ХМАО во время пожара на теплоходе погиб один человек, пятеро пострадали
13:57 В Волгоградской области выпускник на школьной линейке ударил одноклассницу ножом
13:02 В Киргизии на митинг вышли люди, которым не понравилось интервью журналиста госканала с экс-президентами
11:39 В США грузовик протаранил ворота у территории Белого дома
10:51 В Брюсселе 25 тысяч человек вышли на демонстрации в защиту права на забастовки
10:14 СМИ: сенатор от Красноярского края Семенов написал заявление о досрочном сложении полномочий
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK