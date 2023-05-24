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Экс-президента Сальвадора приговорили к 14 годам тюрьмы, министра юстиции — к 18 годам
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Суд заочно приговорил экс-президента Сальвадора Маурисио Фунеса к 14 годам тюрьмы. Его обвиняют в сговоре с членами преступных группировок.
Бывший министр юстиции при этом получил 18 лет тюрьмы, сообщила генеральная прокуратура Сальвадора.
«Бывший президент Маурисио Фунес был приговорен к 14 годам тюремного заключения, а бывший министр юстиции и безопасности Давид Мунгиа Пайес — к 18 годам тюремного заключения. Генеральная прокуратура Сальвадора представила множество доказательств вины бывших чиновников», — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.
Ордер на арест Фунеса был выдан генпрокуратурой в 2018 году. Бывшего президента также подозревают в крупных хищениях и отмывании денег. Министр юстиции Мунгиа ранее называл преследование политически мотивированным.
Фунес возглавлял страну с 2009 по 2014 год. В 2016 году ему было предоставлено убежище в Никарагуа. По данным Reuters, экс-президент получил гражданство этой страны в 2019 году.
Агентство уточняет, что Сальвадор уже более года живет в условиях чрезвычайного положения. В стране прошли массовые аресты подозреваемых в связях с криминальными группировками. По данным Reuters, за это время были арестованы более 68 000 человек. Против таких мер выступили правозащитники, ссылаясь на «произвольные аресты, пытки и смерть заключенных». По официальным данным, 5000 заключенных были освобождены, «так как власти не обнаружили связей с преступными группировками», пишет издание.
В феврале в Сальвадоре открыли тюрьму на 40 тысяч мест, сообщал ранее Daily Mail. Власти заявляли, что эта тюрьма — часть их плана по борьбе с преступными бандами в стране.
Бывший министр юстиции при этом получил 18 лет тюрьмы, сообщила генеральная прокуратура Сальвадора.
«Бывший президент Маурисио Фунес был приговорен к 14 годам тюремного заключения, а бывший министр юстиции и безопасности Давид Мунгиа Пайес — к 18 годам тюремного заключения. Генеральная прокуратура Сальвадора представила множество доказательств вины бывших чиновников», — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.
Ордер на арест Фунеса был выдан генпрокуратурой в 2018 году. Бывшего президента также подозревают в крупных хищениях и отмывании денег. Министр юстиции Мунгиа ранее называл преследование политически мотивированным.
Фунес возглавлял страну с 2009 по 2014 год. В 2016 году ему было предоставлено убежище в Никарагуа. По данным Reuters, экс-президент получил гражданство этой страны в 2019 году.
Агентство уточняет, что Сальвадор уже более года живет в условиях чрезвычайного положения. В стране прошли массовые аресты подозреваемых в связях с криминальными группировками. По данным Reuters, за это время были арестованы более 68 000 человек. Против таких мер выступили правозащитники, ссылаясь на «произвольные аресты, пытки и смерть заключенных». По официальным данным, 5000 заключенных были освобождены, «так как власти не обнаружили связей с преступными группировками», пишет издание.
В феврале в Сальвадоре открыли тюрьму на 40 тысяч мест, сообщал ранее Daily Mail. Власти заявляли, что эта тюрьма — часть их плана по борьбе с преступными бандами в стране.
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