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Саратовского экс-министра ЖКХ обвинили в злоупотреблениях при закупке жилья для детей-сирот
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Бывшему министру строительства и ЖКХ Саратовской области предъявлено обвинение по уголовной статье о злоупотреблении должностными полномочиями (по ч. 2 ст. 285 УК РФ).
Дело касается жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Бывшего министра подозревают в целом ряде нарушений. Нарушения связаны в том числе с аукционной документацией («обвиняемый не дал распоряжение одному из сотрудников о внесении корректив в действующий порядок составления аукционной документации»), контрактами («не принял мер к увеличению суммы контракта по приобретению жилых помещений для детей-сирот») и т.д, сообщили в СК по региону. Также чиновника обвиняют в том, что он не разработал «региональную методику», которая позволила бы «результативно проводить аукционы», и не контролировал наличие однокомнатных квартир, которые подходят по параметрам.
«Таким образом, обвиняемый умышленно не исполнил свои обязанности по реализации должным образом подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"», — заявили в СК по региону. Действия чиновника привели к нарушению прав этой категории граждан, считают в ведомстве.
По версии следователей, бывший министр допустил эти нарушения в период с 2014 по 2019 год.
Дело касается жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Бывшего министра подозревают в целом ряде нарушений. Нарушения связаны в том числе с аукционной документацией («обвиняемый не дал распоряжение одному из сотрудников о внесении корректив в действующий порядок составления аукционной документации»), контрактами («не принял мер к увеличению суммы контракта по приобретению жилых помещений для детей-сирот») и т.д, сообщили в СК по региону. Также чиновника обвиняют в том, что он не разработал «региональную методику», которая позволила бы «результативно проводить аукционы», и не контролировал наличие однокомнатных квартир, которые подходят по параметрам.
«Таким образом, обвиняемый умышленно не исполнил свои обязанности по реализации должным образом подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"», — заявили в СК по региону. Действия чиновника привели к нарушению прав этой категории граждан, считают в ведомстве.
По версии следователей, бывший министр допустил эти нарушения в период с 2014 по 2019 год.
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