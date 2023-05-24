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В Госдуму внесли проект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В ГД внесли законопроект, который предлагает ввести обязательное участие школьников в общественно-полезном труде.
«Предлагаемые новеллы относят к обязанностям обучающихся участие в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой с учетом возрастных и психофизических особенностей», — говорится в пояснительной записке.
Депутаты предлагают снять запрет на привлечение школьников к труду без их согласия (или согласия родителей). «В связи с предлагаемым новым подходом к воспитанию в образовательных организациях, норму о запрете привлечения обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, предлагается исключить», — говорится в документе.
В целом депутаты предлагают «скорректировать» само понятие «воспитание». «В целях усиления роли труда в воспитательном процессе проектом федерального закона предлагается скорректировать понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам», — предлагают авторы проекта.
Кроме того, школы предлагается наделить «новыми компетенциями» по содействию добровольческой деятельности учеников. Это необходимо для «развития у детей чувства причастности к единому делу, выработки активной жизненной позиции, умения ориентироваться в социуме», считают депутаты.
Добавим, что в пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы приводят цитату Константина Ушинского: «Воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не для счастья, а приготовить к труду жизни».
Внести поправки предлагается в закон «Об образовании в Российской Федерации». Авторы законопроекта — депутаты ГД от разных фракций О.М.Казакова, А.К.Исаев, Н.А.Останина, А.П.Метелев, П.О.Толстой, А.И.Аршинова, М.Н.Берулава, И.В.Ивенских, Н.М.Нурбагандов, Э.Р.Аиткулова, В.В.Смирнов, Т.В.Буцкая, С.В.Колунов, О.Н.Смолин, Г.О.Панин, Т.И.Дьяконова, М.С.Киселев, Л.Н.Тутова.
«Предлагаемые новеллы относят к обязанностям обучающихся участие в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой с учетом возрастных и психофизических особенностей», — говорится в пояснительной записке.
Депутаты предлагают снять запрет на привлечение школьников к труду без их согласия (или согласия родителей). «В связи с предлагаемым новым подходом к воспитанию в образовательных организациях, норму о запрете привлечения обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, предлагается исключить», — говорится в документе.
В целом депутаты предлагают «скорректировать» само понятие «воспитание». «В целях усиления роли труда в воспитательном процессе проектом федерального закона предлагается скорректировать понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам», — предлагают авторы проекта.
Кроме того, школы предлагается наделить «новыми компетенциями» по содействию добровольческой деятельности учеников. Это необходимо для «развития у детей чувства причастности к единому делу, выработки активной жизненной позиции, умения ориентироваться в социуме», считают депутаты.
Добавим, что в пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы приводят цитату Константина Ушинского: «Воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не для счастья, а приготовить к труду жизни».
Внести поправки предлагается в закон «Об образовании в Российской Федерации». Авторы законопроекта — депутаты ГД от разных фракций О.М.Казакова, А.К.Исаев, Н.А.Останина, А.П.Метелев, П.О.Толстой, А.И.Аршинова, М.Н.Берулава, И.В.Ивенских, Н.М.Нурбагандов, Э.Р.Аиткулова, В.В.Смирнов, Т.В.Буцкая, С.В.Колунов, О.Н.Смолин, Г.О.Панин, Т.И.Дьяконова, М.С.Киселев, Л.Н.Тутова.
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