Возрастное ограничение 18+
В Ингушетии проходят обыски по делу о хищении двух миллиардов рублей из ПФР
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Ингушетии проходят обыски по уголовному делу о хищении более двух миллиардов рублей из Пенсионного фонда России.
Об этом сообщили в региональном УФСБ. «Управлением ФСБ России по республике Ингушетия совместно с МВД России во взаимодействии с руководством региона 24 мая в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье "Мошенничество" осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по документированию коррупционных правонарушений, связанных с оформлением социальных выплат гражданам, не имеющим на это законных оснований», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).
Напомним, в конце февраля в ФСБ заявили о раскрытии ОПГ, которая похитила из средств Пенсионного фонда РФ более двух миллиардов. По делу были задержаны 34 фигуранта в трех регионах — в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда и АО «Почта России».
Об этом сообщили в региональном УФСБ. «Управлением ФСБ России по республике Ингушетия совместно с МВД России во взаимодействии с руководством региона 24 мая в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье "Мошенничество" осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по документированию коррупционных правонарушений, связанных с оформлением социальных выплат гражданам, не имеющим на это законных оснований», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).
Напомним, в конце февраля в ФСБ заявили о раскрытии ОПГ, которая похитила из средств Пенсионного фонда РФ более двух миллиардов. По делу были задержаны 34 фигуранта в трех регионах — в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда и АО «Почта России».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области составили более трех тысяч протоколов из-за нарушений пожарной безопасности
16 мая 2023
16 мая 2023