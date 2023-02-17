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ФСБ: в России задержаны 34 человека по делу о хищении двух миллиардов рублей из ПФР
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В России раскрыли ОПГ, которая похитила из средств Пенсионного фонда РФ более двух миллиардов рублей. По делу задержаны 34 фигуранта в трех регионах — в Ингушетии, Северной Осетии и Москве, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
«В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда Российской Федерации и АО "Почта России"», — говорится в сообщении.
По версии ФСБ, члены ОПГ организовали незаконный перерасчет пенсий жителям Ингушетии. При этом сами жители ничего не подозревали и получали свою обычную пенсию в почтовых отделениях. Деньги, которые были оформлены для «перерасчета», похищались.
Также преступники подделали отчетные документы, согласно которым все полученные из ПФР средства были полностью выданы населению.
Таким образом за два года члены группировки нанесли ущерб бюджетной системе РФ на сумму более двух миллиардов рублей, сообщили в ФСБ.
Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Силовики провели 54 обыска, в мероприятиях было задействовано «более 1200 сотрудников правоохранительных и специальных ведомств, в том числе 600 бойцов ЦСН ФСБ, СОБР и ОМОН Росгвардии», сообщили в ведомстве.
34 фигурантам предъявлены обвинения, их заключили под стражу.
«В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда Российской Федерации и АО "Почта России"», — говорится в сообщении.
По версии ФСБ, члены ОПГ организовали незаконный перерасчет пенсий жителям Ингушетии. При этом сами жители ничего не подозревали и получали свою обычную пенсию в почтовых отделениях. Деньги, которые были оформлены для «перерасчета», похищались.
Также преступники подделали отчетные документы, согласно которым все полученные из ПФР средства были полностью выданы населению.
Таким образом за два года члены группировки нанесли ущерб бюджетной системе РФ на сумму более двух миллиардов рублей, сообщили в ФСБ.
Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Силовики провели 54 обыска, в мероприятиях было задействовано «более 1200 сотрудников правоохранительных и специальных ведомств, в том числе 600 бойцов ЦСН ФСБ, СОБР и ОМОН Росгвардии», сообщили в ведомстве.
34 фигурантам предъявлены обвинения, их заключили под стражу.
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