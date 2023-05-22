Молодежное сообщество ВЫЗОВ презентовано в Новосибирске

«ВЫЗОВ дает возможность своим участникам заявить о себе, прежде всего в медиа. Кроме этого, сообщество выступает связующим звеном между крупными высокотехнологичными компаниями, высшей школой и студентами. И речь идет не только о кадровом резерве для инновационных предприятий, а о возможности для молодых ученых представить свои научные идеи и разработки для дальнейшей реализации. Участие в сообществе поможет молодежи продвигать проекты из области науки и культуры, а также трансформировать контент соцсетей, представляя широкой аудитории полезную образовательную информацию», — прокомментировала Наталья Попова.

Алиса Левина © Вечерние ведомости