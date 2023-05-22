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Молодежное сообщество ВЫЗОВ презентовано в Новосибирске
Россия и мир
Фото предоставлено организаторами
19 мая в Новосибирском государственном университете экономики и управления состоялась презентация молодежного сообщества ВЫЗОВ.
Перед участниками встречи выступила генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина. Специальными гостями стали исполнительный вице-президент ПАО «Газпромбанк» Андрей Серов, директор по развитию компании «Биолабмикс», заведующий лабораторией геномного редактирования Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Григорий Степанов, координатор студенческого блогерского проекта «Разгон» Анна Дунаева, заместитель директора государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных инициатив» Екатерина Фидирко, участник первого сезона шоу «Вызов» на ТНТ от команды интеллектуалов Михаил Гарбуз, а также актёр и предприниматель Алексей Гаврилов.
Президент сообщества ВЫЗОВ, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова обратилась к участникам онлайн.
Молодежное сообщество ВЫЗОВ, созданное совместно негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и продюсерским центром Insight People, — это объединение молодых людей со всей страны, имеющих профессиональные интересы в сфере науки и культуры.
Главная цель проекта – обеспечить продвижение научных достижений России в медиапространстве силами активной молодежи. Резиденты сообщества смогут принять участие в кастинге реалити-шоу «Вызов» на ТНТ и получат доступ к медиаресурсам для создания уникального творческого контента. Более того, они смогут претендовать на получение грантов для воплощения своих творческих идей, в том числе, для реализации собственного медиапроекта.
Перед началом мероприятия участники совместно с блогерами и резидентами Insight People посетили производственные и научные лаборатории Группы компаний «Биосан» и «Биолабмикс», где познакомились с продукцией предприятий-лидеров в сфере биотехнологий, после чего отправились в Новосибирский государственный университет экономики и управления.
Проректор по молодежной политике ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» Денис Обуховский приветствовал всех участников встречи. В ходе мероприятия выступил исполнительный вице-президент ПАО «Газпромбанк» Андрей Серов.
«Мы, как организаторы сообщества, уже побывали в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, и в наших планах объехать всю страну. Кроме медийной поддержки в виде кастинга шоу «Вызов» на ТНТ и содействия со стороны Insight People и «Газпром Медиа» сообщество ВЫЗОВ обладает и другими возможностями. На сайте сообщества будет создан специальный раздел, где участники смогут подавать заявки, предлагая свои проекты и инновационные идеи. У ВЫЗОВа много промышленных и индустриальных партнеров, заинтересованных в научных и технологических разработках, и мы обязательно выступим в качестве своеобразного «диспетчерского пункта» по направлению этих заявок заинтересованным адресатам. Инициативы ребят обязательно рассмотрят, и они дойдут до тех компаний, которые смогут их развить или применить», – отметил Андрей Серов.
Среди компаний, нацеленных на развитие молодежи и популяризацию научного сообщества, новосибирские ООО «Биосан» и ООО «Биолабмикс» – российские разработчики и производители реагентов для исследовательских работ в области молекулярной биологии, генной инженерии, биохимии, диагностики и фундаментальной медицины.
«Компания «Биосан» организована в Академгородке Новосибирска - научном и технологическом центре города. Именно здесь формируется «треугольник знаний» – наука, кадры и производство. Мы поддерживаем идею создания сообщества ВЫЗОВ, так как сами плотно работаем с выпускниками вузов и молодежью, понимаем их потребности. Существует стереотип, что в компании, образованной 30 лет назад, устаревают технологии. Но именно тогда было создано производство, ставшее очень востребованным в период пандемии. В 2020 году при моем участии основан молодежный инновационный стартап «Биолабмикс», в рамках которого организована технологически оснащенная лаборатория. Мы поставили перед собой непростую задачу – создать базу для производства реагентов, применяемых при методе ПЦР и в научных исследованиях. Когда в стране резко выросла потребность в ПЦР-тестировании, возникла необходимость масштабирования и наращивания нашего производства. Также мы постоянно расширяем кадровый запас специалистов – ученых и разработчиков, развиваем параллельные направления (маркетинг и продажи), и привлекаем в наши подразделения молодых людей, не боящихся сложных задач», – отметил директор по развитию компании «Биолабмикс» Григорий Степанов.
Мнением об участии в телепроекте «Вызов» поделился аспирант механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и участник первого сезона телешоу «Вызов» Михаил Гарбуз.
«Я всегда стремлюсь к новым знаниям и готов принимать вызовы, которые бросает мне жизнь. Возможность стать участником шоу «Вызов» стала важным эпизодом в моей жизни, и представилась она совершенно случайно. Во время работы в лаборатории мне позвонили из нашего университета (я аспирант МГУ) и пригласили принять участие. Состоялась беседа с представителями канала ТНТ, а спустя месяц уже были известны сроки поездки в Карелию для участия в съемках программы. Я понял, что готов принять вызов, и, проходя различные испытания, показать свои профессиональные и личные качества. После выпуска программы зрители начали активно проявлять ко мне и другим участникам-интеллектуалам интерес, в социальных сетях слова поддержки писали взрослые и дети. И тогда я понял, что, наверное, моя главная цель участия в проекте – повысить общественный интерес к теоретической механике – достигнута. Так, шоу Вызов» показало, что внимание молодежной аудитории к науке и технологиям, академическому искусству надо поддерживать и всячески развивать», – отметил Михаил Гарбуз.
Стать участником сообщества ВЫЗОВ может любой желающий гражданин России в возрасте от 18 до 35 лет независимо от региона проживания. Для этого надо иметь интерес к сферам науки, технологий, культуры и искусства и достижения в этих направлениях. Заполнить анкету на участие можно по ссылке
Ранее ВЫЗОВ презентовали и в Екатеринбурге.
Перед участниками встречи выступила генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина. Специальными гостями стали исполнительный вице-президент ПАО «Газпромбанк» Андрей Серов, директор по развитию компании «Биолабмикс», заведующий лабораторией геномного редактирования Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Григорий Степанов, координатор студенческого блогерского проекта «Разгон» Анна Дунаева, заместитель директора государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных инициатив» Екатерина Фидирко, участник первого сезона шоу «Вызов» на ТНТ от команды интеллектуалов Михаил Гарбуз, а также актёр и предприниматель Алексей Гаврилов.
Президент сообщества ВЫЗОВ, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова обратилась к участникам онлайн.
«ВЫЗОВ дает возможность своим участникам заявить о себе, прежде всего в медиа. Кроме этого, сообщество выступает связующим звеном между крупными высокотехнологичными компаниями, высшей школой и студентами. И речь идет не только о кадровом резерве для инновационных предприятий, а о возможности для молодых ученых представить свои научные идеи и разработки для дальнейшей реализации. Участие в сообществе поможет молодежи продвигать проекты из области науки и культуры, а также трансформировать контент соцсетей, представляя широкой аудитории полезную образовательную информацию», — прокомментировала Наталья Попова.
Молодежное сообщество ВЫЗОВ, созданное совместно негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и продюсерским центром Insight People, — это объединение молодых людей со всей страны, имеющих профессиональные интересы в сфере науки и культуры.
Главная цель проекта – обеспечить продвижение научных достижений России в медиапространстве силами активной молодежи. Резиденты сообщества смогут принять участие в кастинге реалити-шоу «Вызов» на ТНТ и получат доступ к медиаресурсам для создания уникального творческого контента. Более того, они смогут претендовать на получение грантов для воплощения своих творческих идей, в том числе, для реализации собственного медиапроекта.
Перед началом мероприятия участники совместно с блогерами и резидентами Insight People посетили производственные и научные лаборатории Группы компаний «Биосан» и «Биолабмикс», где познакомились с продукцией предприятий-лидеров в сфере биотехнологий, после чего отправились в Новосибирский государственный университет экономики и управления.
Проректор по молодежной политике ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» Денис Обуховский приветствовал всех участников встречи. В ходе мероприятия выступил исполнительный вице-президент ПАО «Газпромбанк» Андрей Серов.
«Мы, как организаторы сообщества, уже побывали в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, и в наших планах объехать всю страну. Кроме медийной поддержки в виде кастинга шоу «Вызов» на ТНТ и содействия со стороны Insight People и «Газпром Медиа» сообщество ВЫЗОВ обладает и другими возможностями. На сайте сообщества будет создан специальный раздел, где участники смогут подавать заявки, предлагая свои проекты и инновационные идеи. У ВЫЗОВа много промышленных и индустриальных партнеров, заинтересованных в научных и технологических разработках, и мы обязательно выступим в качестве своеобразного «диспетчерского пункта» по направлению этих заявок заинтересованным адресатам. Инициативы ребят обязательно рассмотрят, и они дойдут до тех компаний, которые смогут их развить или применить», – отметил Андрей Серов.
Среди компаний, нацеленных на развитие молодежи и популяризацию научного сообщества, новосибирские ООО «Биосан» и ООО «Биолабмикс» – российские разработчики и производители реагентов для исследовательских работ в области молекулярной биологии, генной инженерии, биохимии, диагностики и фундаментальной медицины.
«Компания «Биосан» организована в Академгородке Новосибирска - научном и технологическом центре города. Именно здесь формируется «треугольник знаний» – наука, кадры и производство. Мы поддерживаем идею создания сообщества ВЫЗОВ, так как сами плотно работаем с выпускниками вузов и молодежью, понимаем их потребности. Существует стереотип, что в компании, образованной 30 лет назад, устаревают технологии. Но именно тогда было создано производство, ставшее очень востребованным в период пандемии. В 2020 году при моем участии основан молодежный инновационный стартап «Биолабмикс», в рамках которого организована технологически оснащенная лаборатория. Мы поставили перед собой непростую задачу – создать базу для производства реагентов, применяемых при методе ПЦР и в научных исследованиях. Когда в стране резко выросла потребность в ПЦР-тестировании, возникла необходимость масштабирования и наращивания нашего производства. Также мы постоянно расширяем кадровый запас специалистов – ученых и разработчиков, развиваем параллельные направления (маркетинг и продажи), и привлекаем в наши подразделения молодых людей, не боящихся сложных задач», – отметил директор по развитию компании «Биолабмикс» Григорий Степанов.
Мнением об участии в телепроекте «Вызов» поделился аспирант механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и участник первого сезона телешоу «Вызов» Михаил Гарбуз.
«Я всегда стремлюсь к новым знаниям и готов принимать вызовы, которые бросает мне жизнь. Возможность стать участником шоу «Вызов» стала важным эпизодом в моей жизни, и представилась она совершенно случайно. Во время работы в лаборатории мне позвонили из нашего университета (я аспирант МГУ) и пригласили принять участие. Состоялась беседа с представителями канала ТНТ, а спустя месяц уже были известны сроки поездки в Карелию для участия в съемках программы. Я понял, что готов принять вызов, и, проходя различные испытания, показать свои профессиональные и личные качества. После выпуска программы зрители начали активно проявлять ко мне и другим участникам-интеллектуалам интерес, в социальных сетях слова поддержки писали взрослые и дети. И тогда я понял, что, наверное, моя главная цель участия в проекте – повысить общественный интерес к теоретической механике – достигнута. Так, шоу Вызов» показало, что внимание молодежной аудитории к науке и технологиям, академическому искусству надо поддерживать и всячески развивать», – отметил Михаил Гарбуз.
Стать участником сообщества ВЫЗОВ может любой желающий гражданин России в возрасте от 18 до 35 лет независимо от региона проживания. Для этого надо иметь интерес к сферам науки, технологий, культуры и искусства и достижения в этих направлениях. Заполнить анкету на участие можно по ссылке
Ранее ВЫЗОВ презентовали и в Екатеринбурге.
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На презентации молодежного сообщества «Вызов» в Екатеринбурге рассказали про планы по популяризации науки
22 мая 2023
22 мая 2023