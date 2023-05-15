На презентации молодежного сообщества «Вызов» в Екатеринбурге рассказали про планы по популяризации науки





Состоялся первый сезон шоу – мы взяли 12 звезд и 12 умников, которые добились успехов в определенных отраслях науки или творческих профессиях. Совместили такие несовместимые коллаборации и поняли, что само реалити-шоу набрало огромное количество просмотров, а эти ребята становятся лидерами общественного мнения. К тем ученым, которые стали героями шоу, в лаборатории пришли инвесторы, к ним пришли ребята, которые захотели быть последователями. Так развивался этот проект»,



– рассказала первый заместитель гендиректора компании «Иннопрактика» и президент сообщества «Вызов» Наталья Попова «Мы очень рады быть здесь, на уральской земле. Здесь молодежь, которая горит тем, чем она занимается, хочет производить высокие технологии, хочет участвовать в российской экономике. Когда мы говорим про медиа и про то, какие герои популярны, мы вспоминаем про блогеров и каких-то звезд. Мы подумали, почему на экранах так мало ученых и творческой молодежи, которая многое делает для российской экономики и своих стартапов, но неизвестна широкой публике.Состоялся первый сезон шоу – мы взяли 12 звезд и 12 умников, которые добились успехов в определенных отраслях науки или творческих профессиях. Совместили такие несовместимые коллаборации и поняли, что само реалити-шоу набрало огромное количество просмотров, а эти ребята становятся лидерами общественного мнения. К тем ученым, которые стали героями шоу, в лаборатории пришли инвесторы, к ним пришли ребята, которые захотели быть последователями. Так развивался этот проект»,

Студенты активно задавали вопросы о том, как можно попасть в проекты движения

Участников встречи также волновали вопросы, если ли в рамках движения собственные форматы обучения



Химик Мария Рындык рассказала, что смогла найти инвесторов для уникального проекта создания костных протезов





– подчеркивает химик «"Вызов" дал мне возможность рассказать людям, о том, чем я занимаюсь. Изобретение проходит огромный путь от идеи до реализации. И пока даже я не понимаю весь спектр возможностей, который мне предоставило шоу "Вызов", но я их вижу по чуть-чуть. Каждый шанс, который выпал мне, я очень ценю. Сейчас я пожинаю плоды того, что однажды я нашла время рассказать о себе и своей идее. И сейчас мне уже предлагают какие-то инвестиции в мой проект»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В зале ученого совета Уральского федерального университета в Екатеринбурге прошла презентация молодежного сообщества «Вызов». На мероприятии президент сообщества «Вызов» Наталья Попова и участники первого сезона одноименного шоу на ТНТ от команды интеллектуалов Михаил Гарбуз и Мария Рындык рассказали о целях проекта.Открыл презентацию ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Он отметил, что университет всегда был местом концентрации талантливой молодежи.«В нашем университете для развития есть все возможности. Я очень рад, что к нам сегодня приехала команда, которая представляет сообщество "Вызов". Вызов – это с одной стороны возможность ответить на те задачи и проблемы, которые ставит современность, в том числе технологические. Молодежь обладает необходимыми качествами, чтобы найти ответы на все эти вызовы, вопросы. С другой стороны, я считаю, что молодые творческие люди сами по себе бросают вызов обществу. Для нас очень важно, что сегодня "Иннопрактика" и продюсерский центр Insight People с этой программой выступают. Это сообщество дает возможность реализации планов, перспектив, развития в сфере науки»,– сказал Виктор Кокшаров.Молодежное сообщество «Вызов» создано совместно негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и продюсерским центром Insight People. Организаторы рассказывают, что «Вызов» – это объединение молодых людей со всей страны, имеющих профессиональные интересы в сфере науки и культуры. Сообщается, что проект создан, чтобы силами активной молодежи обеспечить продвижение научных достижений России в медиапространстве.В «Иннопрактике» и продюсерском центре Insight People думали, как сделать популярными научную и творческую молодежь, а также как привлекать молодежь в высокотех. По словам Натальи Поповой, «Иннопрактика» – это институт развития, чья миссия – развитие человеческого капитала.«Когда мы стали думать, как развивать человеческий капитал и как привлекать молодежь в наш высокотех, мы поняли, что это решается на ценностном уровне. Когда молодежь сама видит, насколько у нас классные высокотехнологичные производства, насколько здорово оставаться в российской экономике, и насколько можно здесь реализоваться. Поэтому мы поддержали реалити-шоу "Вызов" и стали развивать это сообщество», – отметила Наталья Попова.В молодежном сообществе участников обучают самопрезентации и презентации их проектов, а также возможности эти проекты представить высокотехнологичным компаниям. Уже есть молодые люди, которые с одной стороны занимаются наукой, а с другой стороны реализуют себя как медийные личности.Так, химик Мария Рындык занимается костными протезами. Она три года разрабатывает материал, который впоследствии сможет наполнять рассохшуюся костную ткань. Это поможет людям с костными заболеваниями: артритом, артрозом, рахитом.«Болезнь рахит заключается в том, что у человека в определенный момент жизни или с самого рождения из-за недостатка кальция и фосфора начинают рассыхаться кости. Недостаток в минеральной ткани тех веществ, которые там нужны. Совсем недавно мы разработали материал, который является полным аналогом того вещества, который уже наполняет костную ткань. Это открывает огромную дорогу вперед с точки зрения лечения костных заболеваний», – пояснила Мария Рындык.Мария участвовала в первом сезоне шоу «Вызов» на ТНТ от команды интеллектуалов. После шоу к ее рабочей деятельности, по ее словам, подключилось огромное количество ресурсов.Команда «Вызова» предлагает стать участником молодежного сообщества всех желающих россиян в возрасте от 18 до 35 лет. Для участия надо иметь интерес к сферам науки, технологий, культуры и искусства, а также достижения в этих направлениях. Резиденты сообщества смогут поучаствовать в кастинге второго сезона реалити-шоу «Вызов», получат доступ к медиаресурсам для создания уникального творческого контента, а также смогут претендовать на получение грантов для воплощения своих творческих идей.