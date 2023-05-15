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На презентации молодежного сообщества «Вызов» в Екатеринбурге рассказали про планы по популяризации науки
Общество
О движении «Вызов» рассказывали в главном корпусе УрФУ, фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В зале ученого совета Уральского федерального университета в Екатеринбурге прошла презентация молодежного сообщества «Вызов». На мероприятии президент сообщества «Вызов» Наталья Попова и участники первого сезона одноименного шоу на ТНТ от команды интеллектуалов Михаил Гарбуз и Мария Рындык рассказали о целях проекта.
Открыл презентацию ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Он отметил, что университет всегда был местом концентрации талантливой молодежи.
«В нашем университете для развития есть все возможности. Я очень рад, что к нам сегодня приехала команда, которая представляет сообщество "Вызов". Вызов – это с одной стороны возможность ответить на те задачи и проблемы, которые ставит современность, в том числе технологические. Молодежь обладает необходимыми качествами, чтобы найти ответы на все эти вызовы, вопросы. С другой стороны, я считаю, что молодые творческие люди сами по себе бросают вызов обществу. Для нас очень важно, что сегодня "Иннопрактика" и продюсерский центр Insight People с этой программой выступают. Это сообщество дает возможность реализации планов, перспектив, развития в сфере науки»,
– сказал Виктор Кокшаров.
Молодежное сообщество «Вызов» создано совместно негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и продюсерским центром Insight People. Организаторы рассказывают, что «Вызов» – это объединение молодых людей со всей страны, имеющих профессиональные интересы в сфере науки и культуры. Сообщается, что проект создан, чтобы силами активной молодежи обеспечить продвижение научных достижений России в медиапространстве.
В «Иннопрактике» и продюсерском центре Insight People думали, как сделать популярными научную и творческую молодежь, а также как привлекать молодежь в высокотех. По словам Натальи Поповой, «Иннопрактика» – это институт развития, чья миссия – развитие человеческого капитала.
«Когда мы стали думать, как развивать человеческий капитал и как привлекать молодежь в наш высокотех, мы поняли, что это решается на ценностном уровне. Когда молодежь сама видит, насколько у нас классные высокотехнологичные производства, насколько здорово оставаться в российской экономике, и насколько можно здесь реализоваться. Поэтому мы поддержали реалити-шоу "Вызов" и стали развивать это сообщество», – отметила Наталья Попова.
В молодежном сообществе участников обучают самопрезентации и презентации их проектов, а также возможности эти проекты представить высокотехнологичным компаниям. Уже есть молодые люди, которые с одной стороны занимаются наукой, а с другой стороны реализуют себя как медийные личности.
Так, химик Мария Рындык занимается костными протезами. Она три года разрабатывает материал, который впоследствии сможет наполнять рассохшуюся костную ткань. Это поможет людям с костными заболеваниями: артритом, артрозом, рахитом.
«Болезнь рахит заключается в том, что у человека в определенный момент жизни или с самого рождения из-за недостатка кальция и фосфора начинают рассыхаться кости. Недостаток в минеральной ткани тех веществ, которые там нужны. Совсем недавно мы разработали материал, который является полным аналогом того вещества, который уже наполняет костную ткань. Это открывает огромную дорогу вперед с точки зрения лечения костных заболеваний», – пояснила Мария Рындык.
Мария участвовала в первом сезоне шоу «Вызов» на ТНТ от команды интеллектуалов. После шоу к ее рабочей деятельности, по ее словам, подключилось огромное количество ресурсов.
Команда «Вызова» предлагает стать участником молодежного сообщества всех желающих россиян в возрасте от 18 до 35 лет. Для участия надо иметь интерес к сферам науки, технологий, культуры и искусства, а также достижения в этих направлениях. Резиденты сообщества смогут поучаствовать в кастинге второго сезона реалити-шоу «Вызов», получат доступ к медиаресурсам для создания уникального творческого контента, а также смогут претендовать на получение грантов для воплощения своих творческих идей.
Открыл презентацию ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Он отметил, что университет всегда был местом концентрации талантливой молодежи.
«В нашем университете для развития есть все возможности. Я очень рад, что к нам сегодня приехала команда, которая представляет сообщество "Вызов". Вызов – это с одной стороны возможность ответить на те задачи и проблемы, которые ставит современность, в том числе технологические. Молодежь обладает необходимыми качествами, чтобы найти ответы на все эти вызовы, вопросы. С другой стороны, я считаю, что молодые творческие люди сами по себе бросают вызов обществу. Для нас очень важно, что сегодня "Иннопрактика" и продюсерский центр Insight People с этой программой выступают. Это сообщество дает возможность реализации планов, перспектив, развития в сфере науки»,
– сказал Виктор Кокшаров.
Молодежное сообщество «Вызов» создано совместно негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и продюсерским центром Insight People. Организаторы рассказывают, что «Вызов» – это объединение молодых людей со всей страны, имеющих профессиональные интересы в сфере науки и культуры. Сообщается, что проект создан, чтобы силами активной молодежи обеспечить продвижение научных достижений России в медиапространстве.
«Мы очень рады быть здесь, на уральской земле. Здесь молодежь, которая горит тем, чем она занимается, хочет производить высокие технологии, хочет участвовать в российской экономике. Когда мы говорим про медиа и про то, какие герои популярны, мы вспоминаем про блогеров и каких-то звезд. Мы подумали, почему на экранах так мало ученых и творческой молодежи, которая многое делает для российской экономики и своих стартапов, но неизвестна широкой публике.
Состоялся первый сезон шоу – мы взяли 12 звезд и 12 умников, которые добились успехов в определенных отраслях науки или творческих профессиях. Совместили такие несовместимые коллаборации и поняли, что само реалити-шоу набрало огромное количество просмотров, а эти ребята становятся лидерами общественного мнения. К тем ученым, которые стали героями шоу, в лаборатории пришли инвесторы, к ним пришли ребята, которые захотели быть последователями. Так развивался этот проект»,
Состоялся первый сезон шоу – мы взяли 12 звезд и 12 умников, которые добились успехов в определенных отраслях науки или творческих профессиях. Совместили такие несовместимые коллаборации и поняли, что само реалити-шоу набрало огромное количество просмотров, а эти ребята становятся лидерами общественного мнения. К тем ученым, которые стали героями шоу, в лаборатории пришли инвесторы, к ним пришли ребята, которые захотели быть последователями. Так развивался этот проект»,
– рассказала первый заместитель гендиректора компании «Иннопрактика» и президент сообщества «Вызов» Наталья Попова
В «Иннопрактике» и продюсерском центре Insight People думали, как сделать популярными научную и творческую молодежь, а также как привлекать молодежь в высокотех. По словам Натальи Поповой, «Иннопрактика» – это институт развития, чья миссия – развитие человеческого капитала.
Студенты активно задавали вопросы о том, как можно попасть в проекты движения
«Когда мы стали думать, как развивать человеческий капитал и как привлекать молодежь в наш высокотех, мы поняли, что это решается на ценностном уровне. Когда молодежь сама видит, насколько у нас классные высокотехнологичные производства, насколько здорово оставаться в российской экономике, и насколько можно здесь реализоваться. Поэтому мы поддержали реалити-шоу "Вызов" и стали развивать это сообщество», – отметила Наталья Попова.
В молодежном сообществе участников обучают самопрезентации и презентации их проектов, а также возможности эти проекты представить высокотехнологичным компаниям. Уже есть молодые люди, которые с одной стороны занимаются наукой, а с другой стороны реализуют себя как медийные личности.
Участников встречи также волновали вопросы, если ли в рамках движения собственные форматы обучения
Так, химик Мария Рындык занимается костными протезами. Она три года разрабатывает материал, который впоследствии сможет наполнять рассохшуюся костную ткань. Это поможет людям с костными заболеваниями: артритом, артрозом, рахитом.
Химик Мария Рындык рассказала, что смогла найти инвесторов для уникального проекта создания костных протезов
«Болезнь рахит заключается в том, что у человека в определенный момент жизни или с самого рождения из-за недостатка кальция и фосфора начинают рассыхаться кости. Недостаток в минеральной ткани тех веществ, которые там нужны. Совсем недавно мы разработали материал, который является полным аналогом того вещества, который уже наполняет костную ткань. Это открывает огромную дорогу вперед с точки зрения лечения костных заболеваний», – пояснила Мария Рындык.
Мария участвовала в первом сезоне шоу «Вызов» на ТНТ от команды интеллектуалов. После шоу к ее рабочей деятельности, по ее словам, подключилось огромное количество ресурсов.
«"Вызов" дал мне возможность рассказать людям, о том, чем я занимаюсь. Изобретение проходит огромный путь от идеи до реализации. И пока даже я не понимаю весь спектр возможностей, который мне предоставило шоу "Вызов", но я их вижу по чуть-чуть. Каждый шанс, который выпал мне, я очень ценю. Сейчас я пожинаю плоды того, что однажды я нашла время рассказать о себе и своей идее. И сейчас мне уже предлагают какие-то инвестиции в мой проект»,
– подчеркивает химик
Команда «Вызова» предлагает стать участником молодежного сообщества всех желающих россиян в возрасте от 18 до 35 лет. Для участия надо иметь интерес к сферам науки, технологий, культуры и искусства, а также достижения в этих направлениях. Резиденты сообщества смогут поучаствовать в кастинге второго сезона реалити-шоу «Вызов», получат доступ к медиаресурсам для создания уникального творческого контента, а также смогут претендовать на получение грантов для воплощения своих творческих идей.
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