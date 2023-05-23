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В Новосибирске подозреваемый в сексуальном насилии над школьницами арестован на два месяца
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Суд в Новосибирске на два месяца заключил под стражу 42-летнего мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над двумя школьницами.
По версии следствия, мужчина встретил двух девочек из четвертого и пятого классов, якобы пригрозил «подорвать их гранатой», затем завел за гаражи и изнасиловал, пишет ТАСС. Девочки рассказали об этом родителям. Ранее местные СМИ сообщали, что мужчина был одет в камуфляжную форму. Также сообщалось, что у него с собой якобы был пистолет. В региональном СК информацию не комментируют.
«Лицо 81 г.р., в отношении которого поступило ходатайство, обвиняется в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати лет», — сообщает пресс-служба Советского районного суда Новосибирска во вторник.
Мужчина заключен под стражу на один месяц 30 суток, до 20 июля.
Уголовное дело было возбуждено по «б» ч. 5 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера), максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
По версии следствия, мужчина встретил двух девочек из четвертого и пятого классов, якобы пригрозил «подорвать их гранатой», затем завел за гаражи и изнасиловал, пишет ТАСС. Девочки рассказали об этом родителям. Ранее местные СМИ сообщали, что мужчина был одет в камуфляжную форму. Также сообщалось, что у него с собой якобы был пистолет. В региональном СК информацию не комментируют.
«Лицо 81 г.р., в отношении которого поступило ходатайство, обвиняется в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати лет», — сообщает пресс-служба Советского районного суда Новосибирска во вторник.
Мужчина заключен под стражу на один месяц 30 суток, до 20 июля.
Уголовное дело было возбуждено по «б» ч. 5 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера), максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.
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