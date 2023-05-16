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В Брюсселе 25 тысяч человек вышли на демонстрации в защиту права на забастовки
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Брюсселе в понедельник прошла массовая демонстрация профсоюзов в защиту права на забастовки.
Манифестации предшествовал затяжной внутрикорпоративный конфликт в одной из сетей магазинов. Ранее сотрудники компании выступили против реорганизации, которая, по словам представителей профсоюза, может привести к сокращению 6,5 тысяч рабочих мест и в целом ухудшить условия труда.
По данным бельгийских СМИ, после судебных разбирательств сотрудникам этой компании якобы запретили какие-либо протестные действия, а профсоюзным активистам пригрозили штрафами. Конфликт продолжался несколько недель и в итоге вылился в массовое шествие профсоюзов в защиту прав на забастовки, а сотрудники компании стали «символом этого протеста», пишет бельгийское издание «Het Laatste Nieuws».
Люди прошли маршем по центральным улицам города. Также в числе их требований звучали достойные зарплаты и условия труда, уважение трудовых прав. Профсоюзы заявили работодателям, что не намерены работать «дольше, тяжелее и дешевле» в интересах элит.
В манифестации, по данным от профсоюзов, приняли участие около 25 тысяч человек. Правоохранительные органы заявили о 18 тысячах участников.
Манифестации предшествовал затяжной внутрикорпоративный конфликт в одной из сетей магазинов. Ранее сотрудники компании выступили против реорганизации, которая, по словам представителей профсоюза, может привести к сокращению 6,5 тысяч рабочих мест и в целом ухудшить условия труда.
По данным бельгийских СМИ, после судебных разбирательств сотрудникам этой компании якобы запретили какие-либо протестные действия, а профсоюзным активистам пригрозили штрафами. Конфликт продолжался несколько недель и в итоге вылился в массовое шествие профсоюзов в защиту прав на забастовки, а сотрудники компании стали «символом этого протеста», пишет бельгийское издание «Het Laatste Nieuws».
Люди прошли маршем по центральным улицам города. Также в числе их требований звучали достойные зарплаты и условия труда, уважение трудовых прав. Профсоюзы заявили работодателям, что не намерены работать «дольше, тяжелее и дешевле» в интересах элит.
В манифестации, по данным от профсоюзов, приняли участие около 25 тысяч человек. Правоохранительные органы заявили о 18 тысячах участников.
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