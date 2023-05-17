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СМИ: сенатор от Красноярского края Семенов написал заявление о досрочном сложении полномочий
Россия и мир
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Сенатор от Красноярского края Семенов написал заявление о досрочном сложении полномочий.
Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на главу комитета СФ по регламенту Вячеслава Тимченко. По его словам, заявление подано «в связи с переходом на другое место работы».
Сенатор от Красноярского края Валерий Семенов — член комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Ранее был депутатом Законодательного Собрания Красноярского края.
Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на главу комитета СФ по регламенту Вячеслава Тимченко. По его словам, заявление подано «в связи с переходом на другое место работы».
Сенатор от Красноярского края Валерий Семенов — член комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Ранее был депутатом Законодательного Собрания Красноярского края.
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