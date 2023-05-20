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В Сальвадоре во время давки на стадионе погибло 12 человек, более 100 получили травмы
Россия и мир
Фото: Milton Flores / LaPresse
В Сан-Сальвадоре, столице республики Сальвадор на стадионе «Кускатлан» произошла давка, в результате которой погибло 12 человек, более 100 получили серьёзные травмы.
Трагедия произошла во время четвертьфинального матча футбольного чемпионата страны между местным клубом «Альянса» и ФК «ФАС» из города Санта-Ана.
По некоторой информации, причиной давки могло статьи обилие фальшивых билетов, которые были проданы на матч – в результате чего 44-тысячный стадион «Кускатлан» не смог вместить всех желающих, сообщает Mundodeportivo.
Фанат «Альянсы» Хосе Анхель Пенадо сказал, что игра должна была начаться в 19:30 по местному времени, но организаторы закрыли ворота стадиона в 19:00 и «оставили фанатов снаружи с билетами в руках».
После новости о гибели болельщиков президент ФИФА Джанни Инфантино направил свои соболезнования в Сальвадорскую федерацию футбола. У офиса ФИФА в знак скорби был приспущен флаг Сальвадора.
«Сальвадор в трауре», — говорится в заявлении пресс-службы президента Сальвадора Наиба Букеле. Букеле также заявил, что рассматривает возможность приостановки финансовой поддержки чемпионата страны по футболу из-за того, что был допущен такой инцидент.
Матч был остановлен при счёте 0:0 и так и не был доигран. Это была ответная игра Клаусуры (весеннего чемпионата) 2023, первый матч в Санта-Ане завершился победой ФАС со счётом 1:0. Решение о том, как и когда будет определяться победитель противостояния, пока не принято сальвадорской федерацией футбола.
Трагедия произошла во время четвертьфинального матча футбольного чемпионата страны между местным клубом «Альянса» и ФК «ФАС» из города Санта-Ана.
По некоторой информации, причиной давки могло статьи обилие фальшивых билетов, которые были проданы на матч – в результате чего 44-тысячный стадион «Кускатлан» не смог вместить всех желающих, сообщает Mundodeportivo.
Фанат «Альянсы» Хосе Анхель Пенадо сказал, что игра должна была начаться в 19:30 по местному времени, но организаторы закрыли ворота стадиона в 19:00 и «оставили фанатов снаружи с билетами в руках».
После новости о гибели болельщиков президент ФИФА Джанни Инфантино направил свои соболезнования в Сальвадорскую федерацию футбола. У офиса ФИФА в знак скорби был приспущен флаг Сальвадора.
«Сальвадор в трауре», — говорится в заявлении пресс-службы президента Сальвадора Наиба Букеле. Букеле также заявил, что рассматривает возможность приостановки финансовой поддержки чемпионата страны по футболу из-за того, что был допущен такой инцидент.
Матч был остановлен при счёте 0:0 и так и не был доигран. Это была ответная игра Клаусуры (весеннего чемпионата) 2023, первый матч в Санта-Ане завершился победой ФАС со счётом 1:0. Решение о том, как и когда будет определяться победитель противостояния, пока не принято сальвадорской федерацией футбола.
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