Минтруду предложили ввести шестидневную рабочую неделю

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Ассоциация предпринимателей «по развитию бизнес-патриотизма» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с просьбой ввести в России шестидневную рабочую неделю.Как заявляют в ассоциации, их просьба связана с введением санкций и нагрузки на экономику России, пишут «Известия». По версии написавших просьбу, шестидневка поможет «повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и реализовать задачи, обозначенные Владимиром Путиным на 2023 год».Кроме того, в инициативе ассоциация сослалась на годы Великой Отечественной войны, когда советские люди трудились по семь дней в неделю.