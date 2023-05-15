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Минтруду предложили ввести шестидневную рабочую неделю
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Ассоциация предпринимателей «по развитию бизнес-патриотизма» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с просьбой ввести в России шестидневную рабочую неделю.
Как заявляют в ассоциации, их просьба связана с введением санкций и нагрузки на экономику России, пишут «Известия». По версии написавших просьбу, шестидневка поможет «повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и реализовать задачи, обозначенные Владимиром Путиным на 2023 год».
Кроме того, в инициативе ассоциация сослалась на годы Великой Отечественной войны, когда советские люди трудились по семь дней в неделю.
Как заявляют в ассоциации, их просьба связана с введением санкций и нагрузки на экономику России, пишут «Известия». По версии написавших просьбу, шестидневка поможет «повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и реализовать задачи, обозначенные Владимиром Путиным на 2023 год».
Кроме того, в инициативе ассоциация сослалась на годы Великой Отечественной войны, когда советские люди трудились по семь дней в неделю.
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