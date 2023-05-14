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Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации Greenpeace International
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность организации «Гринпис» (Greenpeace International).
Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе надзорного ведомства. Сообщается, что деятельность организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.
«По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) («Гринпис Интернешнл», «Фонд Гринпис Совет», «ГРИНПИС») (Нидерланды) (далее – фонд, Гринпис) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — сообщает Генпрокуратура.
В ведомстве утверждают, что природоохранная деятельность Гринписа «сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ».
«Нередко работа Гринписа связана с воспрепятствованием реализации российских государственных программ посредством организации информационных кампаний и несогласованных с органами власти массовых публичных акций, чтобы сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов», — заявили в Генпрокуратуре.
В ведомстве заявили, что Фонд «финансирует деятельность российских организаций — иностранных агентов, требует изменения российского законодательства в ущерб интересам общества и граждан». Активисты Гринписа после 24 февраля 2022 года «занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер», утверждают в Генпрокуратуре.
«Усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании деятельности Гринписа нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Информация о принятом решении направлена в Минюст для включения сведений в соответствующий реестр.
Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе надзорного ведомства. Сообщается, что деятельность организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.
«По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) («Гринпис Интернешнл», «Фонд Гринпис Совет», «ГРИНПИС») (Нидерланды) (далее – фонд, Гринпис) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — сообщает Генпрокуратура.
В ведомстве утверждают, что природоохранная деятельность Гринписа «сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ».
«Нередко работа Гринписа связана с воспрепятствованием реализации российских государственных программ посредством организации информационных кампаний и несогласованных с органами власти массовых публичных акций, чтобы сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов», — заявили в Генпрокуратуре.
В ведомстве заявили, что Фонд «финансирует деятельность российских организаций — иностранных агентов, требует изменения российского законодательства в ущерб интересам общества и граждан». Активисты Гринписа после 24 февраля 2022 года «занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер», утверждают в Генпрокуратуре.
«Усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании деятельности Гринписа нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Информация о принятом решении направлена в Минюст для включения сведений в соответствующий реестр.
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