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Главред RT Симоньян заявила, что на ее имя пришла бандероль «со следами взрывчатки»

15.43 Пятница, 19 мая 2023
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что на ее имя пришла бандероль якобы «со следами взрывчатки».

Она утверждает, что бандероль прислали по месту работы.

«На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила). Полиция разбирается», — написала Симоньян в телеграм-канале, не сообщая подробностей.

Обновлено. Позже Симоньян сообщила, что взрывного устройства в посылке не обнаружено, а внутри находилась секс-игрушка. «Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалось вот что. Говорят, это некая "вибропуля" для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то», — написала Симоньян, опубликовав фото посылки.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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