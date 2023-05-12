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При взрыве на недействующей нитки газопровода Ямал – Европа погиб человек, пятеро пострадали
Россия и мир
Вечерние ведомости
На недействующей нитке магистрального газопровода Ямал – Европа произошел взрыв и возгорание, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, один человек погиб, пятеро пострадали.
Причины пока неизвестно, на месте работают экстренные службы. Известно, что до ближайшего населенного пункта от места происшествия около 30 километров.
По предварительным данным, один человек погиб, пятеро пострадали.
Причины пока неизвестно, на месте работают экстренные службы. Известно, что до ближайшего населенного пункта от места происшествия около 30 километров.
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