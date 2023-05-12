При взрыве на недействующей нитки газопровода Ямал – Европа погиб человек, пятеро пострадали

Алиса Левина © Вечерние ведомости

На недействующей нитке магистрального газопровода Ямал – Европа произошел взрыв и возгорание, сообщает ТАСС.По предварительным данным, один человек погиб, пятеро пострадали.Причины пока неизвестно, на месте работают экстренные службы. Известно, что до ближайшего населенного пункта от места происшествия около 30 километров.