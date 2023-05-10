Российские банки начали брать комиссию за перевод денег самому себе

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Перевести деньги самому себе из одного банка в другой становится платной опцией. Так, комиссии постфактум заметили клиенты пары десятков банков, а размер ее варьируется от одного до двух процентов.По данным «Известий», комиссии берут от 15 до 25 банков. Издание отмечает, что некоторые финансовые организации не предупреждали клиентов о новшестве.Многие пользователи банковских услуг узнавали о комиссии постфактум, а в колл-центрах им подтверждали введение комиссии. При этом минимальные суммы комиссий у некоторых банков начинаются с 30 рублей, а у других комиссия может быть и около 200 рублей (при некоторых условиях переводов).