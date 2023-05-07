Питерский полицейский задержан по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки в центре для трудных подростков

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Полицейского в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в изнасиловании девочки, которая находилась в центре временного пребывания для подростков-правонарушителей.По официальной информации от питерского МВД, в ходе беседы с 14-летней девочкой, которая находилась в центре, выяснилось, что полицейский сначала пару дней вел с ней фривольные беседы, а потом изнасиловал. Сообщается, что оперативники главка МВД проверили эту информацию, и после ее подтверждения задержали полицейского, пишет ТАСС.Сама девочка является гражданкой другой страны, в центр попала из-за того, что уехала от родителей, которые живут в Москве.