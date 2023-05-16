Новосибирский учёный арестован по делу о госизмене

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Очередного российского ученого обвинили в государственной измене – на этот раз фигурантом дела стал сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Валерий Звегинцев, который является основателем лаборатории «Аэрогазодинамики больших скоростей».Как пишут издание «7х7» и телеграм-канал «Tайга», учёные выступили в поддержку арестованного Звегинцева и выпустили открытое письмо.В письме указано, что Звегинцев стал третьим фигурантом дела по этой статье, все дела связаны с с выступлениями на международных конференциях. Сообщается, что другие сотрудники стали бояться заниматься исследованиями из-за этих арестов.Учёные сообщили, что несмотря на профессионализм и компетенции, все фигуранты дел о госизмене, не покинули Россию, хотя вполне могли устроиться на работу в других странах.«Но они не покинули Родину, посвятив свою жизнь служению российской науке. Каждого из них мы знаем как патриота и порядочного человека, не способного совершить то, в чем их подозревают следственные органы», — указано в письме ученых.Известно, что экспертная комиссия неоднократно проверяла исследования ученых «на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения в них обнаружены не были». Отмечается, что «Представление таких результатов не только не может нанести ущерба безопасности нашей Родины, но и наоборот, повышает престиж российской науки в мире».