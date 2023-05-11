Российский экспорт в Индию стал рекордным в этом году

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Россия поставила в Индию с начала 2023 года рекордное количество товаров, впервые заняв второе место среди экспортеров. Сумма экспорта с января по май составила 15,5 млрд долларов, это почти в пять раз больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.Кроме того, такая сумма является и исторически самой большой, сообщают РИА Новости, ссылаясь на анализ данных Минторговли Индии.На первом месте среди экспортеров, ожидаемо, Китай, хотя за этот период сумма экспорта в Индию несколько сократилась – чуть более, чем на 15 процентов. Третье место занимает ОАЭ. Четвертые – США, пятые – Саудовская Аравия.Сообщается, что вырос и экспорт из Индии в Россию – правда, суммы здесь куда меньше – до 946,6 млн долларов, но зато в процентах это рост на треть – на 33 процента.