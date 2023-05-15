Второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая, заявили в избиркоме страны

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер.Он подчеркнул, что «такое состоится впервые в истории Турции».На данный момент подсчитаны все протоколы с участков в стране (около 35 тысяч бюллетеней избирателей, проголосовавших за рубежом, пока не подсчитаны).Ни один кандидат не набрал 50% голосов. Действующий президент Эрдоган получает 49,51% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88%, Синан Оган — 5,17%.Агитационная кампания перед вторым туром официально началась в понедельник, сообщают СМИ Турции.