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Второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая, заявили в избиркоме страны
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер.
Он подчеркнул, что «такое состоится впервые в истории Турции».
На данный момент подсчитаны все протоколы с участков в стране (около 35 тысяч бюллетеней избирателей, проголосовавших за рубежом, пока не подсчитаны).
Ни один кандидат не набрал 50% голосов. Действующий президент Эрдоган получает 49,51% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88%, Синан Оган — 5,17%.
Агитационная кампания перед вторым туром официально началась в понедельник, сообщают СМИ Турции.
Он подчеркнул, что «такое состоится впервые в истории Турции».
На данный момент подсчитаны все протоколы с участков в стране (около 35 тысяч бюллетеней избирателей, проголосовавших за рубежом, пока не подсчитаны).
Ни один кандидат не набрал 50% голосов. Действующий президент Эрдоган получает 49,51% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88%, Синан Оган — 5,17%.
Агитационная кампания перед вторым туром официально началась в понедельник, сообщают СМИ Турции.
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