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В Климовске неизвестные заминировали опору ЛЭП, на месте работают саперы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В подмосковном Климовске неизвестные заминировали опору линии электропередачи. На месте работают саперы, а также сотрудники ФСБ.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства утверждает, что недалеко от опоры ЛЭП, расположенной рядом с дорогой, обнаружена «коробка с проводами, которые уходят под землю».
Официального подтверждения информации пока нет.
Климовск находится в 21 км к югу от МКАД.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства утверждает, что недалеко от опоры ЛЭП, расположенной рядом с дорогой, обнаружена «коробка с проводами, которые уходят под землю».
Официального подтверждения информации пока нет.
Климовск находится в 21 км к югу от МКАД.
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