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В Мексике в ДТП с микроавтобусом погибли 26 человек
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
На востоке Мексики накануне произошло серьезное ДТП, погибли не менее 26 человек.
На трассе столкнулись микроавтобус и грузовик. Микроавтобус полностью сгорел.
По информации Reuters, среди пассажиров микроавтобуса, предположительно, были дети. Микроавтобус принадлежит частной транспортной компании. На данный момент следователи выясняют, скрылся ли с места ДТП водитель грузовика или он погиб в аварии, пишет агентство.
Все жертвы, предположительно, граждане Мексики, на месте обнаружены их документы.
Информации о выживших нет.
На трассе столкнулись микроавтобус и грузовик. Микроавтобус полностью сгорел.
По информации Reuters, среди пассажиров микроавтобуса, предположительно, были дети. Микроавтобус принадлежит частной транспортной компании. На данный момент следователи выясняют, скрылся ли с места ДТП водитель грузовика или он погиб в аварии, пишет агентство.
Все жертвы, предположительно, граждане Мексики, на месте обнаружены их документы.
Информации о выживших нет.
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