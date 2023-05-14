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Президент Турции Эрдоган набирает 49,34% голосов после обработки 99,9% бюллетеней
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На выборах в Турции на данный момент обработаны 99,9% бюллетеней. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,34% голосов.
Число голосов за Кемаля Кылычдароглу выросло до 45%, сообщает государственный телеканал TRT Haber.
В воскресенье, 14 мая, в Турции состоялись президентские и парламентские выборы. Напомним, на пост президента претендуют действующий глава государства Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу (оппозиционный Народный альянс) и Синан Оган (альянс Ata). За три дня до выборов свою кандидатуру снял четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже.
В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, будет назначен второй тур. По данным турецких СМИ, он может состояться 28 мая.
Число голосов за Кемаля Кылычдароглу выросло до 45%, сообщает государственный телеканал TRT Haber.
В воскресенье, 14 мая, в Турции состоялись президентские и парламентские выборы. Напомним, на пост президента претендуют действующий глава государства Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу (оппозиционный Народный альянс) и Синан Оган (альянс Ata). За три дня до выборов свою кандидатуру снял четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже.
В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, будет назначен второй тур. По данным турецких СМИ, он может состояться 28 мая.
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