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В Совфеде предложили ЦИК вернуться к однодневному голосованию

15.25 Пятница, 12 мая 2023
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Совфеде считают, что в РФ необходимо вернуться к однодневному голосованию. С таким предложением к главе ЦИК обратилась сенатор Елена Афанасьева.

«Сенатор ЛДПР Елена Афанасьева обратилась к Председателю ЦИК России с предложением вернуться к однодневному голосованию вместо трёхдневного, которое устанавливали в период пандемии», — сообщает телеграм-канал фракции ЛДПР в Госдуме.

Сенатор напомнила, что 5 мая ВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире, в России повсеместно отменены санитарные ограничения.

«Возвращение к однодневному голосованию избавит избирательные комиссии от колоссальной нагрузки», — заявила сенатор, добавив, что «норма, приемлемая в условиях пандемии, не должна превратиться в постоянную».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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