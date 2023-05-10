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В Совфеде предложили ЦИК вернуться к однодневному голосованию
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Совфеде считают, что в РФ необходимо вернуться к однодневному голосованию. С таким предложением к главе ЦИК обратилась сенатор Елена Афанасьева.
«Сенатор ЛДПР Елена Афанасьева обратилась к Председателю ЦИК России с предложением вернуться к однодневному голосованию вместо трёхдневного, которое устанавливали в период пандемии», — сообщает телеграм-канал фракции ЛДПР в Госдуме.
Сенатор напомнила, что 5 мая ВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире, в России повсеместно отменены санитарные ограничения.
«Возвращение к однодневному голосованию избавит избирательные комиссии от колоссальной нагрузки», — заявила сенатор, добавив, что «норма, приемлемая в условиях пандемии, не должна превратиться в постоянную».
«Сенатор ЛДПР Елена Афанасьева обратилась к Председателю ЦИК России с предложением вернуться к однодневному голосованию вместо трёхдневного, которое устанавливали в период пандемии», — сообщает телеграм-канал фракции ЛДПР в Госдуме.
Сенатор напомнила, что 5 мая ВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире, в России повсеместно отменены санитарные ограничения.
«Возвращение к однодневному голосованию избавит избирательные комиссии от колоссальной нагрузки», — заявила сенатор, добавив, что «норма, приемлемая в условиях пандемии, не должна превратиться в постоянную».
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