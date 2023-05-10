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МВД: в полиции Петербурга создано спецподразделение «по контролю за небом»
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В полиции Санкт-Петербурга создано специальное подразделение «по контролю за небом», заявили в региональном главке МВД.
Специальный отдел создан на базе оперативного управления. «Его сотрудники выполняют различные задачи. Это и мобильные патрули, задача которых задерживать операторов БПЛА. Это и группы стрелков, вооруженные снайперскими винтовками и карабинами. Это и специальные технические группы, использующие технические средства подавления и нейтрализации дронов», — говорится в сообщении ведомства.
В полиции заявили, что главная задача спецотдела — обеспечение безопасности в воздухе во время массовых мероприятий. Сообщается, что специальное электронное оборудование для «подавления и нейтрализации дронов» полиция уже протестировала на разных видах БПЛА.
Добавим, что 9 мая, по данным питерского главка, «спокойное небо обеспечивали пять снайперских пар и две группы с противодронными электромагнитными ружьями» на крышах в центре города. Наблюдение также обеспечивали несколько наземных постов и мобильные наряды, которые «патрулировали улицы с целью выявления операторов БПЛА».
Специальный отдел создан на базе оперативного управления. «Его сотрудники выполняют различные задачи. Это и мобильные патрули, задача которых задерживать операторов БПЛА. Это и группы стрелков, вооруженные снайперскими винтовками и карабинами. Это и специальные технические группы, использующие технические средства подавления и нейтрализации дронов», — говорится в сообщении ведомства.
В полиции заявили, что главная задача спецотдела — обеспечение безопасности в воздухе во время массовых мероприятий. Сообщается, что специальное электронное оборудование для «подавления и нейтрализации дронов» полиция уже протестировала на разных видах БПЛА.
Добавим, что 9 мая, по данным питерского главка, «спокойное небо обеспечивали пять снайперских пар и две группы с противодронными электромагнитными ружьями» на крышах в центре города. Наблюдение также обеспечивали несколько наземных постов и мобильные наряды, которые «патрулировали улицы с целью выявления операторов БПЛА».
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