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В Приморье вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, экипаж на месте не обнаружили
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Приморском крае у поселка Тигровый обнаружили вертолет Ми-2, который несколько дней назад совершил аварийную посадку.
Экипажа на месте ЧП не было, сообщили в транспортной прокуратуре.
«11.05.2023 во время ремонтных работ линии электропередач вблизи поселка Тигровый Анучинского района Приморского края обнаружен вертолет Ми-2 с повреждёнными лопастями и задним винтом. Члены экипажа воздушного судна, а также следы, свидетельствующие о возможном причинении вреда жизни и здоровью людей, на месте нахождения вертолета отсутствуют», — заявили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Проводится проверка, в ходе которой, в том числе, будет дана оценка законности эксплуатации воздушного судна и квалификации пилота, сообщили в ведомстве.
Экипажа на месте ЧП не было, сообщили в транспортной прокуратуре.
«11.05.2023 во время ремонтных работ линии электропередач вблизи поселка Тигровый Анучинского района Приморского края обнаружен вертолет Ми-2 с повреждёнными лопастями и задним винтом. Члены экипажа воздушного судна, а также следы, свидетельствующие о возможном причинении вреда жизни и здоровью людей, на месте нахождения вертолета отсутствуют», — заявили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Проводится проверка, в ходе которой, в том числе, будет дана оценка законности эксплуатации воздушного судна и квалификации пилота, сообщили в ведомстве.
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