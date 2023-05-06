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В Госдуме готовят законопроект о «налоге на развлечения» для помощи армии
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуме предложили ввести «налог на развлечения», средства будут использовать для помощи армии и семьям мобилизованных.
Об этом заявил депутат Михаил Матвеев (КПРФ). Он предлагает ввести отчисления в один процент со счетов в ресторанах и клубах.
«Готовлю законопроект об отчислениях 1% со счёта в кафе/ресторане/ночном клубе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии <...>Думаю, это не обременительная наценка, меньше обычных чаевых, но в масштабах страны огромная сумма», — написал депутат в телеграм-канале. Он назвал свою инициативу «целевым налогом на развлечения» и «налогом на веселье».
Предполагается, что отчисления будут поступать в «государственный фонд, о котором говорил в послании президент», заявил депутат.
Законопроект в разработке, депутаты намерены внести поправки в налоговый кодекс. По словам Матвеева, инициатива ввести такой налог якобы принадлежит владельцу одного из ресторанов.
Об этом заявил депутат Михаил Матвеев (КПРФ). Он предлагает ввести отчисления в один процент со счетов в ресторанах и клубах.
«Готовлю законопроект об отчислениях 1% со счёта в кафе/ресторане/ночном клубе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии <...>Думаю, это не обременительная наценка, меньше обычных чаевых, но в масштабах страны огромная сумма», — написал депутат в телеграм-канале. Он назвал свою инициативу «целевым налогом на развлечения» и «налогом на веселье».
Предполагается, что отчисления будут поступать в «государственный фонд, о котором говорил в послании президент», заявил депутат.
Законопроект в разработке, депутаты намерены внести поправки в налоговый кодекс. По словам Матвеева, инициатива ввести такой налог якобы принадлежит владельцу одного из ресторанов.
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