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В Пакистане протестующие атаковали резиденцию премьера страны
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Пакистане протестующие против ареста бывшего премьера атаковали резиденцию действующего премьера страны, пишут местные СМИ.
Сообщается, что к зданию пришли более 500 сторонников оппозиционной партии, они подожгли припаркованные машины и забросали здание бутылками с зажигательной смесью, пишет агентство Press Trust of India со ссылкой на полицию Пакистана.
Между тем, как сообщает издание, в момент нападения в здании находилась только охрана. Протестующие разошлись после того, как на место прибыли отряды полиции.
Массовые протесты в Пакистане начались после задержания бывшего премьера страны Хана. По данным местной полиции, за два дня протестов в провинции Пенджаб было подожжено 14 правительственных зданий. Сгорели более двух десятков полицейских машин.
В среду суд в Пакистане арестовал экс-премьера Имрана Хана на восемь дней.
Сообщается, что к зданию пришли более 500 сторонников оппозиционной партии, они подожгли припаркованные машины и забросали здание бутылками с зажигательной смесью, пишет агентство Press Trust of India со ссылкой на полицию Пакистана.
Между тем, как сообщает издание, в момент нападения в здании находилась только охрана. Протестующие разошлись после того, как на место прибыли отряды полиции.
Массовые протесты в Пакистане начались после задержания бывшего премьера страны Хана. По данным местной полиции, за два дня протестов в провинции Пенджаб было подожжено 14 правительственных зданий. Сгорели более двух десятков полицейских машин.
В среду суд в Пакистане арестовал экс-премьера Имрана Хана на восемь дней.
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