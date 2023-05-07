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Суд в Пакистане арестовал экс-премьера Имрана Хана на 8 дней
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Суд в Пакистане арестовал экс-премьера Имрана Хана на восемь дней, сообщают местные СМИ.
Ранее МВД страны объявило о том, что в провинции Пенджаб в связи с беспорядками будут развернуты армейские части. Полиция заявила, что в пакистанской провинции Пенджаб после масштабных акций протеста были задержаны около тысячи человек, пострадали 130 полицейских и госслужащих, пишет в среду агентство Франс Пресс.
Власти Пакистана объявили, что в стране на фоне протестов будет заблокирован интернет на неопределенный срок.
Сторонники бывшего премьера Имрана Хана ранее объявили, что намерены выйти на новые акции с требованием освободить политика.
Ранее МВД страны объявило о том, что в провинции Пенджаб в связи с беспорядками будут развернуты армейские части. Полиция заявила, что в пакистанской провинции Пенджаб после масштабных акций протеста были задержаны около тысячи человек, пострадали 130 полицейских и госслужащих, пишет в среду агентство Франс Пресс.
Власти Пакистана объявили, что в стране на фоне протестов будет заблокирован интернет на неопределенный срок.
Сторонники бывшего премьера Имрана Хана ранее объявили, что намерены выйти на новые акции с требованием освободить политика.
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