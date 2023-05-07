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В Пакистане вспыхнули массовые протесты сторонников арестованного экс-премьер-министра
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Пакистане минувшей ночью вспыхнули массовые протесты, на улицы вышли сотни тысяч сторонников экс-премьер-министра Имрана Хана, который был арестован властями.
Протесты прошли в крупных городах, в том числе в столице Исламабаде. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона, передает телеканал Geo TV. Протестующие перекрыли улицы, поджигали полицейские машины и правительственные здания. В некоторых городах введено ЧП. Также появилась информация, что в стране отключили Интернет.
Некоторые СМИ сообщают, что радикально настроенные протестующие атаковали крупные военные базы и заняли блокпосты, а представители действующей власти бежали за границу. Сообщается, что премьер уже якобы покинул страну и находится в Лондоне.
Бывший премьер, лидер оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф» Имран Хан был арестован накануне. Хана, его жену и лидеров оппозиционной партии подозревают в экономических преступлениях. В частности, их заподозрили в основании траста для создания «Университета Аль-Кадир», их действия, по версии следователей, нанесли ущерб казне почти в 60 миллиардов рупий. Также бывшего премьера заподозрили в сокрытии информации о получении подарков и продаже госсобственности. Хан заявил, что «коллективный Запад» пытается убрать его из политики.
В среду, 10 мая, в СМИ появилась информация, что Имран Хан будет находиться под стражей минимум в течение четырех-пяти дней. Полиция готовится к новым вспышкам протеста его сторонников.
Протесты прошли в крупных городах, в том числе в столице Исламабаде. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона, передает телеканал Geo TV. Протестующие перекрыли улицы, поджигали полицейские машины и правительственные здания. В некоторых городах введено ЧП. Также появилась информация, что в стране отключили Интернет.
Некоторые СМИ сообщают, что радикально настроенные протестующие атаковали крупные военные базы и заняли блокпосты, а представители действующей власти бежали за границу. Сообщается, что премьер уже якобы покинул страну и находится в Лондоне.
Бывший премьер, лидер оппозиционной партии «Техрик-и-Инсаф» Имран Хан был арестован накануне. Хана, его жену и лидеров оппозиционной партии подозревают в экономических преступлениях. В частности, их заподозрили в основании траста для создания «Университета Аль-Кадир», их действия, по версии следователей, нанесли ущерб казне почти в 60 миллиардов рупий. Также бывшего премьера заподозрили в сокрытии информации о получении подарков и продаже госсобственности. Хан заявил, что «коллективный Запад» пытается убрать его из политики.
В среду, 10 мая, в СМИ появилась информация, что Имран Хан будет находиться под стражей минимум в течение четырех-пяти дней. Полиция готовится к новым вспышкам протеста его сторонников.
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