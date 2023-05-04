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В Красноярске задержан депутат горсовета Самед Юсубов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Красноярске задержали депутата горсовета Самеда Юсубова («Справедливая Россия»).
Уголовное дело связано с его деятельностью в АО «КрайДЭО», которое занимается содержанием, ремонтом и строительством дорог, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Дело ведет управление СК на транспорте, пишет агентство. Официальных комментариев ведомства пока нет.
Юсубов занимал руководящие посты в «КрайДЭО» (Краевая дорожно-эксплуатационная организация) с февраля 2020 по июнь 2021 года. Он был начальником отдела, исполнительным директором, и.о. гендиректора АО. В горсовете — заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству.
Уголовное дело связано с его деятельностью в АО «КрайДЭО», которое занимается содержанием, ремонтом и строительством дорог, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Дело ведет управление СК на транспорте, пишет агентство. Официальных комментариев ведомства пока нет.
Юсубов занимал руководящие посты в «КрайДЭО» (Краевая дорожно-эксплуатационная организация) с февраля 2020 по июнь 2021 года. Он был начальником отдела, исполнительным директором, и.о. гендиректора АО. В горсовете — заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству.
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