Аля Трынова © Вечерние ведомости

ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19.Об этом 5 мая объявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус.При этом ВОЗ отмечает в своих соцсетях, что это не означает, что COVID-19 перестал быть глобальной угрозой для здоровья людей. «На прошлой неделе коронавирус уносил одну жизнь каждые три минуты — и это только те случаи, о которых мы знаем», — говорится в сообщении.Ранее в организации заявили, что с начала пандемии от ковида в мире умерли по меньшей мере 20 миллионов человек.