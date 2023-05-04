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ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19.
Об этом 5 мая объявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус.
При этом ВОЗ отмечает в своих соцсетях, что это не означает, что COVID-19 перестал быть глобальной угрозой для здоровья людей. «На прошлой неделе коронавирус уносил одну жизнь каждые три минуты — и это только те случаи, о которых мы знаем», — говорится в сообщении.
Ранее в организации заявили, что с начала пандемии от ковида в мире умерли по меньшей мере 20 миллионов человек.
Об этом 5 мая объявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус.
При этом ВОЗ отмечает в своих соцсетях, что это не означает, что COVID-19 перестал быть глобальной угрозой для здоровья людей. «На прошлой неделе коронавирус уносил одну жизнь каждые три минуты — и это только те случаи, о которых мы знаем», — говорится в сообщении.
Ранее в организации заявили, что с начала пандемии от ковида в мире умерли по меньшей мере 20 миллионов человек.
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