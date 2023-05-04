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В нацпарке «Зигальга» в Челябинской области тушат крупный пожар
Россия и мир
Фото: Национальный парк «Зигальга» в ВК
В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области тушат крупный пожар.
На странице парка в ВК сообщается, что, по предварительным данным, пожар начался из-за туристов-сплавщиков.
«Вечером с огнём боролись около 70 человек, сегодня утром на подмогу к ним направились дополнительные силы, ещё около 30 человек», — сообщили сотрудники. На утро пятницы площадь пожара составляла около 100 гектаров.
Огонь тушат сотрудники национальных парков «Зигальга» и «Таганай», МЧС, пожарно-спасательные части Усть-Катава, лесные арендаторы и добровольцы. Угрозы населённому пункту нет, говорят сотрудники.
Национальный парк «Зигальга» был создан в 2019 году в рамках нацпроекта «Экология». Располагается на территории Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области. Общая площадь — 45 661, 6 га.
На странице парка в ВК сообщается, что, по предварительным данным, пожар начался из-за туристов-сплавщиков.
«Вечером с огнём боролись около 70 человек, сегодня утром на подмогу к ним направились дополнительные силы, ещё около 30 человек», — сообщили сотрудники. На утро пятницы площадь пожара составляла около 100 гектаров.
Огонь тушат сотрудники национальных парков «Зигальга» и «Таганай», МЧС, пожарно-спасательные части Усть-Катава, лесные арендаторы и добровольцы. Угрозы населённому пункту нет, говорят сотрудники.
Национальный парк «Зигальга» был создан в 2019 году в рамках нацпроекта «Экология». Располагается на территории Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области. Общая площадь — 45 661, 6 га.
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